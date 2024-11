Loreto Arenillas agafa la baixa mèdica sense haver abandonat Més Madrid

Arxiu - Loreto Arenillas - MÉS MADRID - Arxiu

L'exdirectora de Gabinet d'Íñigo Errejón i encara diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, ha notificat a la seva formació la baixa mèdica, segons han explicat a Europa Press des del seu partit.

Loreto Arenillas tornava a absentar-se aquest dijous del Ple de l'Assemblea, el segon consecutiu des que esclatés el 'cas Errejón', se l'acusés de "mediar amb una víctima" i Más Madrid la cessés dels seus càrrecs orgànics i requerira la seva acta.

Aquest divendres es compleixen tres setmanes des que Loreto Arenillas informés en un comunicat que es donaria de baixa de la formació i lliuraria la seva acta. Qüestió que no ha arribat a formalitzar i ha tensat la relació amb el partit que insisteix a remetre's a aquest compromís.

Fonts de l'Assemblea han explicat a Europa Press que la Mesa no ha rebut notificació d'aquesta baixa laboral i que entenen que només el podria informar ella mateixa i no el grup parlamentari. Això és rellevant ja que Arenillas si no vingués al proper Ple estaria incorrent en una "infracció per incompliment dels deures dels diputats".

És l'article 33 del Reglament de la Cambra el que recull que deixar d'assistir tres dies consecutius o cinc no consecutius al Ple o comissions en el mateix període de sessions "sense justificació i sense que s'hagi procedit a la substitució del diputat" suposarà una infracció. Si Arenillas incorregués en aquest supòsit podria sancionar-se'l traient-li una part proporcional del seu sou i suspenent-lo de part dels seus drets com a diputat.

La portaveu de Más Madrid, Manuela Bergerot, després de ser preguntada aquest dijous al migdia per si hi havia novetats sobre Arenillas ha indicat que l'última cosa que sabia era el comunicat de fa 20 dies en què "deia que deixaria l'acta i ella per ara no ha complert la paraula.

"Ja s'imaginaran que a la direcció del Grup Parlamentari de Más Madrid, davant la comunicació d'una persona que diu públicament en un comunicat que lliurarà la seva acta, la nostra responsabilitat és reordenar el Grup Parlamentari perquè cap de les nostres comissions deixi de poder fer front a les pitjors polítiques del Partit Popular d?Espanya, que són el Partit Popular de Madrid", ha afegit Bergerot.

Així mateix, el partit ha demanat a la Mesa aquesta setmana que moguessin el seu escó, situat a la segona fila de la bancada de Más Madrid, i el situessin a l'última ia l'extrem dret.