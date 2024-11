"Caos" a la UE: el nomenament de Teresa Ribera està en risc

La candidata a la vicepresidència executiva de Transició Neta, Justa i Competitiva, ia la cartera de Competència de la Comissió Europea, Teresa Ribera - EP

El Govern reconeix que no està garantit el nomenament de l'encara vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera com a vicepresidenta executiva i comissària de la Unió Europea, titlla la situació actual de "caos" i assenyala que desconeixen com s'acabarà el bloqueig propiciat pel PP. A més, descarten retirar la seva candidatura i substituir-la pel ministre d'Agricultura, Luis Planas, perquè suposaria una "baixada de pantalons" davant del PP.

Així ho indiquen fonts governamentals, que admeten preocupació per com es resoldrà el nomenament del nou col·legi de comissaris, inclosa Ribera, una vegada que el PP ha aconseguit que tot el Partit Popular Europeu deixi a l'aire el seu vistiplau als nous vicepresidents de la Comissió, almenys fins a la setmana que ve.

En aquest sentit, les fonts consultades assenyalen que una vegada s'ha desfermat "el caos", és difícil tornar a compondre l'acord previ entre les tres principals famílies polítiques de la Unió Europea, conservadors, socialistes i demòcrates i liberals, que havien pactat una sèrie de noms per conformar la nova comissió sota la presidència d'Ursula Von der Leyen.

A l'Executiu temen que aquest pacte salti pels aires ara, amb el PP assenyalant Ribera per la seva actuació a la DANA que va assolar bona part de la província de València i ha deixat 216 víctimes comptabilitzades de moment.

Ribera es va examinar aquesta setmana davant l'Eurocambra i els de Feijóo van aconseguir convèncer el PPE per ajornar el seu veredicte fins a la setmana que ve, quan compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre l'actuació del seu departament al temporal.

Està en perill tota la Comissió

Tot i això, la decisió pendent no afecta només Ribera, que assumiria les carteres de Transició Neta i Competència, sinó els sis vicepresidents de la Comissió, ja que només hi haurà una votació que doni llum verda o tombi a tots ells. Els principals grups polítics de l'Eurocambra van acordar aquesta votació en bloc de manera que cap dels designats quedi aprovat fins que no ho estigui la resta.

Al Govern, per tant, admeten que està en perill el nomenament de la nova Comissió al complet i rebutgen de ple l'opció que ha posat sobre la taula Núñez Feijóo, que passa per retirar la candidatura de Ribera i triar un altre integrant de l'Executiu , preferiblement el titular d'Agricultura, Luis Planas.

Aquesta opció està descartada a l'Executiu perquè consideren que seria "una baixada de pantalons" davant de l'exigència de Feijóo, que té poques opcions de tirar endavant perquè trencaria un equilibri que respon a més factors que el de la nacionalitat. La seva elecció forma part d´un pacte global, i no seria tan senzill com substituir-la per un altre candidat espanyol.

Depèn del lluny que vulgui arribar Weber

Segons les fonts governamentals consultades, una de les claus passa per la llunyania que estigui disposat a portar aquest pols el líder dels populars europeus, l'alemany Manfred Weber, que manté una disputa interna amb Von der Leyen i que a més es juga mantenir el lideratge del seu partit.

En aquest sentit, posen èmfasi que Weber té per davant un Congrés del PPE, en què aspira a la reelecció com a president del partit, per a la qual cosa necessita el suport dels populars espanyols. D'aquesta manera, expliquen que hagin assumit les tesis de Feijóo i s'hagin sumat a l'atac contra Ribera.

També consideren que aquesta estratègia genera descontentament en alguns eurodiputats conservadors, ja que l'alternativa a l'actual pacte entre PPE, socialistes i demòcrates i liberals passa per un acord entre conservadors i la resta de formacions d'ultradreta.