Mazón tira pilotes fora i diu que demanarà una comissió d'investigació sobre la gestió de la DANA

Mazón ha cridat a "aprendre" les lliçons que deixa aquesta catàstrofe. Foto: EuropaPress

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el Grup Popular a les Corts Valencianes proposarà la creació d'una comissió d'investigació que analitzi "amb llum i taquígrafs" la gestió de la DANA del passat 29 d'octubre, la pitjor tragèdia de la nostra història recent”, i la resposta per part de les administracions.

D'aquesta manera ho ha exposat durant la seva compareixença aquest divendres al parlament valencià per donar compte de la gestió de l'emergència, on ha manifestat que espera també, "com no pot ser d'una altra manera", que es creï una altra comissió d'investigació en les Corts Generals per “explicar aquesta qüestió”.

Per abordar aquesta situació, el cap del Consell ha exigit "alçada de mires i responsabilitat" a les administracions "a tots els nivells" perquè donin "el millor" de les seves capacitats i recursos davant "la pitjor" tragèdia "de la nostra història recent , només comparable als escenaris bèl·lics".

Tot i això, ha assegurat que, malgrat tots els "estralls" provocats per la riuada, no té "cap dubte" que el poble valencià, "com ha fet tantes vegades", tornarà a "posar-se dret". "La magnitud de la tragèdia i les seves conseqüències marquen un abans i un després a les nostres vides. Res tornarà a ser igual", ha reconegut.

En aquesta línia, ha cridat a "aprendre" les lliçons que deixa aquesta catàstrofe, que ha afirmat que "marcarà diverses generacions", com també ha passat amb "altres situacions difícils". I ha demanat a superar aquesta situació “des de la unitat, solidaritat i fraternitat”.

"Tenen dret a saber el que ha passat"

"Aquest és el meu compromís amb tots els valencians, sé que aquesta també és la meva responsabilitat", ha assenyalat, alhora que ha afirmat que els valencians "tenen el dret a saber tot el que ha passat i les decisions que es van prendre" en el transcurs de l'emergència. "No ens havíem enfrontat mai a una catàstrofe natural d'aquest calibre en aquesta terra", ha incidit.

"Alçada de mires"

Mazón també ha apel·lat a l'"altura de mires, responsabilitat i suma" de totes les administracions de l'Estat per afrontar la reconstrucció de la catàstrofe. "Com en altres situacions difícils en què com a poble se'ns ha posat a prova, volem superar-ho des de la unitat, la solidaritat, la sensatesa i la fraternitat. Aquest és i serà el meu afany, el meu compromís amb tots els valencians i aquesta és sobre tota la meva responsabilitat".

"Ens obliga tant a no oblidar-ho mai com a dur a terme el procés de reconstrucció més gran que s'ha conegut en aquest país en dècades -ha asseverat-. I, per descomptat, ens obliga a prendre mesures per prevenir, en la mesura del que possible, que una altra tragèdia així torni a passar".

"Res tornarà a ser igual"

En aquesta línia, el cap del Consell ha assenyalat que “a ningú se li escapa que la magnitud de la tragèdia i les seves conseqüències marquen un abans i un després a les nostres vides”. "Res tornarà a ser igual", ha constatat. "Però perquè almenys tot torni a ser normal cal alçada de mires, responsabilitat i que totes les administracions de l'Estat, a tots els seus nivells de governança, donem el millor de les nostres capacitats i recursos davant la pitjor situació de la nostra història recent, que només és comparable a un escenari bèl·lic", ha manifestat.

És per això que no li "cap cap dubte que el poble valencià, com ha fet tantes vegades en el passat, tornarà a posar-se dret mentre plorem als que hem perdut": "Recuperem cases, carrers, col·legis centres de salut, reparem infraestructures, tornem a obrir empreses, ressembram camps”. I ha recalcat: "Tinguin tots valencians la seguretat, com la tinc jo, que ens tornarem a aixecar. Tot i que aquesta terrible experiència marcarà diverses generacions, també n'aprendrem".