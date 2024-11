El PP es persona a la causa oberta contra el germà de Pedro Sánchez en un jutjat de Badajoz

Pedro Sánchez - EP

El Partit Popular ha decidit personar-se a la causa oberta contra el germà del president del Govern, David Sánchez Pérez-Castejón, al Jutjat número 3 de Badajoz, segons han informat a Europa Press fonts de la formació.

Aquest jutjat de Badajoz va obrir al juny diligències d?investigació contra el germà de Pedro Sánchez, el president de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, i el responsable de Recursos Humans d?aquesta institució, per presumptes delictes contra l'Administració Pública, la Hisenda Pública , malversació, prevaricació i tràfic d'influències.

Fonts de la formació que dirigeix Alberto Núñez Feijóo han confirmat a Europa Press que "el PP acaba de personar-se a la causa contra el germà de Pedro Sánchez al Jutjat número 3 de Badajoz".

Presumpte delicte de prevaricació, malversació i trànsit d'influències

El Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Badajoz va autoritzar el passat mes de juliol la UCO a entrar a la Diputació de Badajoz per incautar els correus electrònics del president de la institució, el mateix David Sánchez, així com diversos diputats i treballadors de la diputació, entre l'1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2022.

En una interlocutòria del 4 de novembre passat, l'Audiència Provincial de Badajoz va avalar aquesta incautació de correus electrònics a diversos responsables de la Diputació Provincial pel cas del germà de Sánchez, en la causa que se segueix per prevaricació, malversació i tràfic d'influències.

D'aquesta manera, l'Audiència Provincial de Badajoz va desestimar un recurs d'apel·lació presentat per l'exdiputat provincial Francisco Martos, i al qual es va adherir, entre altres, el germà de Pedro Sánchez --també conegut com a David Azagra--, en què es demanava la nul·litat de l'autorització d'entrada dels agents de la UCO de la Guàrdia Civil per incautar correus relatius a aquest cas.