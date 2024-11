El PSOE deixa tremolant el PP recordant l'accident del metro de València: "El seu maquinista és la CHJ"

El portaveu del PSPV a les Corts, José Muñoz - EP

El síndic del PSPV-PSOE a les Corts, José Muñoz, ha comparat la gestió de la DANA i les inundacions que van assolar el 29 d'octubre passat nombrosos municipis a la província de València per part del president de la Generalitat, Carlos Mazón, amb la de l'accident de metro de València l'any 2006. “Ara ja no tenen un maquinista a qui donar-li la culpa. El seu maquinista és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ)", ha retret.

Així s'ha pronunciat Muñoz durant la seva primera intervenció al ple de les Corts, on Mazón ha comparegut per donar compte de la gestió de la DANA.

El síndic ha acusat el PP d'utilitzar "la pitjor estratègia de manipulació" en què ha qualificat com "la pitjor tragèdia a la Comunitat Valenciana" i ha comparat la gestió de les inundacions amb què el PP, que ocupava la Generalitat amb Francisco Camps de president, va utilitzar després de l'accident de metro de València, que va deixar 43 morts i 47 ferits el 3 de juliol de 2006.

"Tota la seva teoria es basa que era una tragèdia inevitable. ¿Recorden allò? L'accident de metro va ser inevitable. Però ara vostès ja no tenen un maquinista a qui donar-li la culpa. El seu maquinista és la Confederació Hidrogràfica", ha asseverat Muñoz.

En aquest context, Muñoz ha advertit Mazón que la "manipulació de les tragèdies" acaba "fent que el president de la Generalitat no pugui sortir al carrer". Al carrer, València s'aixecarà; però ara mateix el que hi ha València és aixecada contra vostè”, ha sostingut.

"No va fallar tot, va fallar vostè"

Muñoz, que ha iniciat la seva intervenció transmetent el seu condol a les famílies i éssers estimats dels 216 morts i el seu suport als familiars de les 16 persones desaparegudes, així com agraint als alcaldes, regidors i voluntaris, ha acusat Mazón d'"intentar salvar-se políticament" i ha denunciat que "no ha contestat a allò important", com "per què van enviar l'alerta tan tarda?" o "per què ningú no podia posar-se en contacte" amb ell.

"No va fallar tot; va fallar vostè, senyor Mazón. No ens ha explicat per què en la pitjor tragèdia de la Comunitat Valenciana vostè estava il·localitzable". "Per què aquesta apagada?", s'ha preguntat Muñoz, que ha recalcat que l'apagada "no va ser de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer", sinó del president. "Aquesta apagada va ser seva, senyor Mazón", li ha etzibat, alhora que ha plantejat si l'alerta s'envia "tan tard" perquè Mazón "no era on havia d'estar" i l'estaven esperant per enviar-la.

Així mateix, Muñoz ha criticat que Mazón "menteix de manera deliberada" i ha anat a "no assumir responsabilitats", així com que el president hagi insistit en els últims dies que "no té cap mena de responsabilitat al Cecopi": "En el moment en què va fer aquesta afirmació, ja va dimitir de facte". "¿A aquelles persones que estan treballant, els mirarà als ulls i els dirà que vostè no tenia cap mena de responsabilitat?", ha qüestionat.

"Tacticisme absolutament indecent"

Pel que fa a la reestructuració del Consell anunciada per Mazón, Muñoz ha insistit que el president està "intentant salvar-se políticament mitjançant un tacticisme absolutament indecent" i de plantejar "una crisi de govern que serveixi de tallafocs". Ha afegit que “si aquest canvi de govern acaba sent que ningú val, que cap serveix i que han de cessar els consellers i les conselleres, probablement el problema no són ells; probablement el problema sigui vostè, senyor Mazón”.

En la mateixa línia, ha afirmat que “servir el cap de consellers en safata de plata” és una cosa que “no serveix absolutament per a res”. "La seva consellera d'Interior --Salomé Pradas-- no ha estat a l'altura, però sí que era on havia d'estar en el moment en què havia d'estar", ha emfatitzat, i ha acusat Mazón de generar " inseguretat i por" a la població.

A més, també ha afirmat que Mazón ha generat “una crisi institucional sense precedents”. "Miri que hi ha hagut presidents nefastos del Partit Popular que han generat crisis reputacionals i institucionals a la Comunitat Valenciana, però vostè els ha superat", ha destacat.

Demana a Mazón "que se'n vagi"

Per això, igual que prèviament havia fet la secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reclamat a Mazón "que se'n vagi", cosa que ha apuntat que pensaven que "ho faria de 'motu propio'", però "segueix aferrat al càrrec".

En aquest context, ha considerat que "una simple dimissió" de Mazón no canvia res, ja que creu que continuarà "el pacte de govern amb els negacionistes del canvi climàtic" --en referència a Vox--, i per això "seria el mateix amb un president igual o pitjor" que Mazón i "davant d'una emergència tornarien a actuar de la mateixa manera", cosa que "no ho vol cap valencià i valenciana".

Una altra possibilitat, ha continuat, era una convocatòria electoral, però Muñoz ha defensat que "aquest és el moment de treure el fang i no de posar les urnes" i que no han de "distreure's ni un sol moment de reparar, reconstruir i donar esperança a la ciutadania".

"Vostè està absolutament incapacitat per conduir-la", ha reiterat, i ha plantejat el que ha qualificat com "una resposta responsable, que respongui a l'emergència climàtica i que no estigui governada per un president negligent i incompetent".

"President tècnic" i eleccions el 2025

Sobre això, ha assenyalat que els partits de les Corts han de "prendre decisions" i ha exigit al PP que destitueixi Mazón i que "nomenin un president tècnic i de transició, en què no estiguin, evidentment, els negacionistes".

"Per això, tindran tots els vots del Partit Socialista, sense contraprestacions. No volem butaques, no volem posats, no volem res a canvi, no volem entrar a l'Executiu", ha assegurat.

Tot i això, ha posat tres condicions: que nomenin "un president temporal amb un perfil tècnic"; que aquest màxim mandatari "faci de la recuperació i de la reconstrucció un procés obert i col·laboratiu, en què participin tots els grups parlamentaris, excepte Vox, i la societat civil"; i que, després de culminar la fase de reconstrucció "urgent", convoqui eleccions el 2025 per "tornar la veu a la ciutadania".

"Aquesta és la mà que els socialistes valencians tendim al Partit Popular. Som conscients que proposem una solució sense precedents, però davant d'una tragèdia d'aquesta magnitud, no podem estar aturats. Hem de prendre decisions", ha insistit.

Finalment, Muñoz ha enviat un missatge a la ciutadania i ha garantit que el PSPV "estarà a l'alçada de les circumstàncies", tindrà "alçada de mires" i treballarà "amb responsabilitat". "No volem aprofitar per a res aquesta situació; el que volem és ajudar la ciutadania a aixecar-se, perquè tots units ho tornarem a fer. Per a tots aquells que segueixen barallant per tenir un futur, del fang creixen les flors més altes", ha conclòs .