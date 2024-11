Feijóo genera el caos al nucli de la UE per salvar la gestió de Mazón

Alberto Núñez Feijóo - Canva Pro

El Partit Popular, liderat per Alberto Núñez Feijóo, està portant a terme una arriscada estratègia política que ha provocat tensions al nucli de la Unió Europea Amb el suport de Manfred Weber, president del Partit Popular Europeu (PPE), Feijóo ha imposat un bloqueig la candidatura de Teresa Ribera com a vicepresidenta de la Comissió Europea, generant una crisi institucional que afecta la constitució del nou Executiu comunitari.

Una maniobra política al mig de la tragèdia

El rerefons d'aquesta jugada política és la intenció de desviar l'atenció de la gestió de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, durant les inundacions recents provocades per la DANA. Mazón va ser durament criticat per la seva absència en moments clau, mentre els valencians enfrontaven els devastadors efectes de les riuades. Per evitar que aquestes crítiques escalin, el PP ha centrat la seva ofensiva a qüestionar Ribera, vinculant-la amb la tragèdia i buscant desgastar el Govern de Pedro Sánchez.

El pols contra Von der Leyen

El bloqueig a Ribera no només enfronta el PP amb el Govern espanyol, sinó també amb Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, que dóna suport fermament a la candidatura de la socialista espanyola. Feijóo, en coordinació amb Weber, busca afeblir la figura de Ribera utilitzant tàctiques que podrien portar al seu rebuig o dimissió. Aquest enfrontament ha paralitzat el procés de votació del nou Executiu europeu, una situació que es podria prolongar fins al 27 de novembre.

Fonts populars admeten que Von der Leyen intenta recompondre l'acord entre els principals grups polítics del Parlament Europeu (PPE, socialdemòcrates i liberals), però el PP es mostra decidit a mantenir el seu veto. La prioritat de Feijóo, segons el seu entorn, és afeblir el Govern de Sánchez, encara que això impliqui frenar decisions clau en un context d'inestabilitat internacional, marcat per la victòria de Donald Trump als Estats Units.

Les implicacions internes

Aquesta estratègia té un doble propòsit: atacar Ribera i desviar les mirades de Mazón, que podria ser assenyalat políticament per la falta d'acció durant la catàstrofe a València. El PP argumenta que Ribera no ha de ser premiada amb un lloc a la Comissió Europea però el desgast d'aquesta maniobra es podria tornar en contra del mateix Mazón, que ha quedat en una posició vulnerable.

El cost polític de la deslleialtat

La decisió de Feijóo ha estat criticada per la falta de lleialtat institucional, en utilitzar la plataforma europea com un camp de batalla polític intern. Aquest moviment també genera incertesa a Brussel·les, ja que posa en perill el delicat equilibri entre les principals forces polítiques de la UE i retarda decisions crucials per al futur del bloc.

Mentrestant, el PP es mostra satisfet d'haver endarrerit la votació de l'equip de Von der Leyen, confiant que aquest pols polític permetrà acumular rèdits interns. Tot i això, les tensions internacionals i les crítiques per instrumentalitzar una tragèdia humanitària podrien erosionar la imatge del partit i la de Feijóo com a líder moderat en el panorama polític espanyol.