El Govern assegura que les sol·licituds d'asil presentades a Barajas s'atenen amb independència de la nacionalitat

El Govern assegura que les sol·licituds d'asil presentades a Barajas s'atenen independentment de la nacionalitat | Europa Press

El Govern ha assegurat que les sol·licituds d'asil presentades a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas s'atenen "amb independència de la nacionalitat de la persona sol·licitant i sense establir distinció pels motius al·legats a la seva declaració".

Així ho ha posat de manifest en una resposta escrita recollida per Europa Press a la pregunta registrada per Sumar al Congrés sobre el tractament de l'Executiu a persones sahrauís reclamants d'asil.

També explica "totes i cadascuna" de les sol·licituds de protecció internacional que es formalitzen segueixen les disposicions establertes a la Llei del dret d'asil. A més, afegeix que contra aquelles resolucions d'inadmissió a tràmit o de denegació de la sol·licitud es podrà, en el termini de dos dies comptats des de la notificació, presentar una petició de reexamen que suspendrà els efectes d'aquella. En aquests casos de sol·licitud de reexamen cal la revisió de la sol·licitud presentada, així com la valoració de noves proves o informació rellevant que es pogués aportar en cada cas.

D'altra banda, Sumar qüestiona el Govern si pot cobrir la demanda de parlants de l'hassania que sol·licitin traducció a Barajas. En aquesta línia, l'Executiu respon que "s'han realitzat les gestions oportunes perquè el servei d'intèrprets sigui prestat, de manera preferent, al dialecte de hassani, per atendre les formalitzacions de protecció internacional presentades per persones que parlen aquest dialecte".

Igualment, Sumar destaca que el Ministeri de l'Interior ha denegat recentment l'entrada a Espanya a un activista sahrauí sordmut en tractament per càncer ia un matrimoni sahrauí amb una nena d'un any i mig, que van abandonar el Sàhara Occidental "per fugir de la repressió de les autoritats marroquines". "Això se suma a la també recent controvèrsia per assignar un traductor marroquí d'un dialecte diferent del que parlava un altre refugiat sahrauí", indica.

Finalment, defensa que "tot sol·licitant té dret a ser assistit per un intèrpret en un idioma que el mateix entengui i en què es pugui expressar".