El Govern habilita 44 noves oficines datenció als afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana

El Govern habilitarà 44 noves oficines datenció als afectats per la DANA, que se sumaran a les 16 ja existents a la Comunitat Valenciana. En total, hi haurà 60 oficines en aquesta comunitat que atenen directament els ciutadans, més les dues establertes a Castella-la Manxa.

"Es tracta amb això de reforçar no només la proximitat sinó la gestió de les ajudes necessàries per al conjunt dels afectats", ha anunciat en roda de premsa aquest diumenge el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, que ha comparegut després la reunió mantinguda pel Comitè de crisi per al seguiment dels efectes de la DANA, presidit pel president del Govern, Pedro Sánchez.

Planas ha indicat que, a més, s'han mobilitzat 372 empleats públics i s'han contractat 133 nous empleats, personal de Correus i Tragsa.

Pel que fa a les tasques de recuperació de pagesos i ramaders, el ministre ha detallat que en primer lloc es farà un peritatge per determinar els danys produïts.

"Hem aprovat 200 milions d'euros per a totes aquelles explotacions que hagin estat afectades en més d'un 40% en la seva explotació pel resultat d'aquesta DANA. Hem mobilitzat ja 140 pèrits d'agroassegurança que juntament amb les imatges satel·litàries més les visites de camp podran establir quina és la realitat d?aquests danys", ha indicat Planas.

Segons ha remarcat, aquests peritatges es tramitaran "com més aviat millor" creuant les dades amb l'Agència Tributària ia través del Fons Espanyol de Garantia Agrària. Preguntat sobre quan podrien arribar les ajudes, Planas ha pronosticat que podria ser en menys de 90 dies.

Després dels peritatges, es procedirà al restabliment de les explotacions agràries i ramaderes amb un pressupost de 170 milions d'euros, que es destinaran a l'eliminació de runes, reparació dels camins rurals, restabliment de les sèquies, canalitzacions d'aigua, entre d'altres tasques .

A més, s'aprovarà una ordre ministerial en les properes setmanes de 10 milions d'euros per a les instal·lacions i els vehicles de caràcter auxiliar en l'activitat agrària com a tractors, remolcs danyats.

Planas ha recordat que el sector primari ja disposa del primer tram de la Línia d'Avals ICO DANA, per import de 1.000 milions, per facilitar el finançament i la cobertura de les instal·lacions d'indústria agroalimentària i d'emmagatzematge.