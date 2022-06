Un detall de la façana de ledifici principal de la Cambra. Foto: Europa Press

La Cambra de Comerç de Barcelona ha aprovat aquest 29 de juny un manifest en què expressa el seu reconeixement al Consell per la República per la seva "preada tasca" dirigida a aconseguir un Estat propi.

Així ho ha decidit el ple de la corporació de dret públic, que ha donat llum verda a un text en què situa la consecució d'un Estat propi per a Catalunya com "la millor política econòmica".

El manifest reivindica que aquest Estat propi ha de permetre que Catalunya i el teixit empresarial es trobin "entre les economies més desenvolupades" d'Europa i del món. "Constatem que el comitè executiu de la institució, la majoria de membres d'aquest ple, i també de l'empresariat en conjunt coincidim en aquesta visió", recull el text, que recorda que així va ser la voluntat expressada a les urnes pels electors de la Cambra el maig del 2019, en unes eleccions que va guanyar la candidatura Eines de País liderada per Joan Canadell , que a mig mandat va ser rellevat per l'actual presidenta, Mònica Roca.

POLÍTICA ECONÒMICA



De fet, al manifest per al reconeixement de l'organisme presidit per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'entitat cameral reafirma una sèrie de compromisos per a la millora econòmica de Catalunya.

Entre ells figuren promoure les condicions que permetin a les empreses catalanes ser més internacionalitzades i innovadores, apostar per una economia fonamentalment productiva i exportadora, fomentar l'emprenedoria i que Barcelona sigui un pol d'atracció de talent .

Per això, la corporació de dret públic considera que cal una política valenta que posi l'accent en la gestió "des de Catalunya i per a Catalunya" dels recursos necessaris que permetin la millora de la competitivitat, fomentin la creació de riquesa i una millor distribució de la renda.

Reivindica a més a més una política econòmica que acabi amb "el menyscapte i els greuges econòmics" que pateix Catalunya des de fa temps, en particular, en les inversions en infraestructures, en les seves paraules.

ANUL·LAT EL DECRET ELECTORAL



Aquest ple s'ha produït hores després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi confirmat, després de no admetre un recurs de la Generalitat, l'anul·lació del decret aprovat pel Govern sobre el règim electoral de les cambres de comerç catalanes.

El Govern va aprovar el decret en un Consell Executiu del 31 de juliol del 2018 per poder convocar les eleccions a les 13 cambres catalanes, que van tenir lloc el 2019, i que contenia com a principal novetat la introducció del vot electrònic.

El decret va ser anul·lat inicialment el març del 2020 per una sentència que va estimar un recurs de Staff Pavillon, que ara ha urgit a convocar eleccions en considerar que, arran d'aquesta resolució, que esgota tots els recursos amb la qual cosa la sentència és ferma, l'únic acord que tindria sentit prendre “és la dissolució de les càmeres i la convocatòria immediata de noves eleccions”.

Tot i això, la Cambra de Barcelona ha decidit mantenir la seva activitat i celebrar el ple d'aquest dimecres perquè, han assegurat fonts de la mateixa, no han rebut cap interlocutòria del TSJC i de la sentència "no se'n deriven en cap cas les conseqüències que es han dit”.