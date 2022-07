La presidenta del Parlament, Laura Borràs, a la sala de grups del Parlament de Catalunya, el 29 de juny del 2022.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va processar aquesta setmana per segona vegada la presidenta del Parlament, Laura Borràs , per presumpte frau en 18 contractes menors quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC), de manera que queda a un pas de judici en espera dels escrits de les parts. El tribunal va tancar la instrucció de la causa i va processar Borràs i tres sospitosos més pels presumptes delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació continuada.

Borràs i l'entorn de Junts segueixen venent aquest processament com a persecució política per ser independentista. Només conèixer-se la notícia, Borràs va ironitzar afirmant que estava "a punt per a un judici just". "Tot molt de 'democràcia perfecta': anar-se carregant drets un darrere l'altre", va afirmar en un tuit.

També va rebre el suport del partit. El portaveu de Junts, Josep Rius , va afirmar que el processament de Borràs s'emmarca en la "persecució" de l'Estat . "Un cop més està sota l'espasa repressiva de l'Estat. És l'enèsim exemple d'una situació de persecució que ja no només denunciem nosaltres. És un fet, la qualitat democràtica de l'Estat torna a estar qüestionada i la seva reputació encara està més malmesa" , va afirmar el també diputat de Junts.

Tot i això, cap de les imputacions a Borràs estan relacionades amb la independència, ni amb l'acció independentista, i sembla que aquesta vegada els seus socis no la salvaran. Tot i guardar silenci des del Govern, ERC ha mostrat la seva opinió a través de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell , que va convidar Borràs a dimitir afirmant que ha de "pensar en el prestigi de la institució". “ El Parlament ha de ser una institució exemplar. Ha de tenir tolerància zero amb la corrupció i ha de ser transparent ”, ha sentenciat Forcadell, demanant a Borràs que donés explicacions perquè no hi hagi “cap ombra” de dubte sobre el moviment independentista.

Les explicacions de Borràs tampoc han convençut la CUP , que mai no ha arribat a donar suport obertament a la presidenta del Parlament en entendre que els seus problemes legals no tenen res a veure amb el procés . De fet, els anticapitalistes es desmarquen completament del futur de Borràs: "Els qui creiem que han de prendre la decisió són ERC i Junts, que són els que la van votar com a presidenta i els que han d'explicar com volen afrontar-ho", afirmen en declaracions a El Món. A més, els cupaires recorden que ells ja van assenyalar els riscos de posar Borràs com a presidenta, i van avisar que “ aquest dia arribaria ”.