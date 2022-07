Lamenta falta de suport dins de l'independentisme: "Probablement ho haurem de fer sols, o gairebé sols, com ho hem gestionat tantes vegades" | @ep

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat aquest dissabte tots els actors de l'independentisme màxima implicació i força des de tots els àmbits institucionals de Catalunya per exercir "pressió útil" al Govern i avançar cap a la independència.

"Estaria bé que en aquesta persistència d'utilitzar totes les eines per defensar l'autodeterminació, l'amnistia i la república catalana, aquells que diuen que hi creuen, ens acompanyessin", ha avisat durant la seva intervenció al Consell Nacional d'ERC celebrat a Barcelona.

"Perquè l'alternativa és no defensar-ho. Aquests que no la defensen amb nosaltres i pel camí més útil, a la pràctica, estan renunciant a defensar-ho", ha dit en referència a l'objectiu de la independència.

Si bé ha assegurat que el camí és difícil, reafirma que ERC no renunciarà als seus objectius, i lamenta manca de suport dins de l'independentisme: “Nosaltres el gestionarem, com hem fet sempre, i probablement ho haurem de fer sols, o gairebé sols, com ho hem gestionat tantes vegades”.

I encara que ha destacat la importància de comptar amb el suport internacional, ha considerat que seria incomprensible i trist que el seu partit rebés més suport per part “de la comunitat internacional que des de molts àmbits de la societat” catalana.

Davant d'aquesta situació, que assegura que ja ha passat diverses vegades en el passat, ha reclamat que "els que diuen que hauria de funcionar la taula de negociació, l'amnistia i l'autodeterminació, també s'hi impliquin".

També ha criticat l'actitud que considera que té el PSOE sobre la taula de negociació amb la Generalitat: "No es volen asseure mai, els fa una mandra infinita, se senten absolutament fora de lloc quan s'han d'asseure a negociar. Actuen, a la pràctica, d?una manera que recorda els que sempre han renegat de la possibilitat de la negociació".

Per a Junqueras, al PSOE li resultaria més fàcil i còmode que els que defensen la negociació hi renunciessin "perquè s'estalviaria la incomoditat que els genera i aprofitarien per abanderar-se de la bandera de la negociació sense tenir cap mèrit".

També s'ha referit a la reacció del president del Govern, Pedro Sánchez, després de les morts en l'intent de travessar la tanca a Melilla el cap de setmana passat, i considera que el Govern no sap respondre als reptes globals que se li plantegen i que el PSOE "no és suficient valent per intentar resoldre'ls".

Ha acusat textualment el PSOE d'abordar aquests reptes com ho faria la dreta més extrema, i afegeix que “quan els partits que es veuen progressista compren els marcs mentals que els dicta la dreta, i de vegades la més extrema, és evident que no n'hi ha alternativa progressista real".

Per Junqueras , "si la resposta de l' Estat espanyol continua sent la mateixa que a principis del segle XX, és evident que alguna cosa falla a les polítiques europees ia les de l'Estat espanyol".

"Sovint hi ha qui s'escandalitza, o fa veure que s'escandalitza, quan els Estats Units construeixen murs, però aplaudeixen quan Europa es tanca, es blinda i condemna milers de persones a morir a la Mediterrània ", ha afegit.