Demana que dimiteixi "per dignitat i sobretot pel prestigi de les institucions catalanes" | @ep

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat que la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, "faci un pas al costat" i dimiteixi després de ser processada per segona vegada per presumpte frau quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), i demana que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se sumi a la petició.

Durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit aquest dissabte, ha defensat que Borràs ha de dimitir “per dignitat i sobretot pel prestigi de les institucions catalanes, que no són seves ni del seu partit, que són de tots els catalans”.

Ha dit que espera que Aragonès sigui igual de contundent que ella en aquesta qüestió perquè, "com a màxim representant de les institucions i del país, que es diu Catalunya , hauria de ser el primer interessat a mantenir la dignitat i el prestigi de les institucions".

Ha recalcat que aquestes institucions s'han de respectar perquè "van costar molt de restablir quan va arribar la democràcia i de mantenir perquè ara algú pensi que està per sobre de tot i pot fer amb elles el que vulgui".

Albiach ha assegurat que en casos com aquest el reglament del Parlament "és clar: si hi ha obertura per presumpte cas de corrupció, se l'ha de suspendre".

També ha criticat ERC i la CUP com a formacions que van recolzar l'elecció de Borràs com a presidenta de la Cambra "sabent que aquest escenari arribaria", i diu que es podrien haver estalviat el que ha qualificat textualment de desprestigi el Parlament .