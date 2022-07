Demana la seva dimissió després de ser processada per segona vegada: "Llargueu-vos ja d'una vegada" | @ep

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha considerat que la petició de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que la seva causa per presumpte frau a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) la jutgi un jurat popular és un "subterfugi per endarrerir les coses".

Durant la seva intervenció al Campus Liberal de Cs a Salou aquest dissabte, Carrizosa ha reclamat la dimissió de Borràs com a presidenta de la Cambra després de ser processada per segona vegada: "Llargueu-vos ja d'una vegada".

Ha dit que casos com aquest generen un "clima tòxic" a la política, són una amenaça per a la democràcia i comprometen els objectius en matèria econòmica pels quals treballa el seu partit.

"Si la manca d'un Estat de dret potent ens fa més pobres i les democràcies moren quan els dirigents no respecten les lleis, aleshores a Espanya estem en perill", ha afegit.

Ha criticat que assumptes com aquest entorpeixen que es debatin temes que considera més importants, com els relatius a "les solucions econòmiques, les llibertats individuals, les llibertats que estan posant els ciments d'una societat pròspera".

Per a Carrizosa , Catalunya seria diferent si no hagués tingut el seu partit des del 2016 "per remoure les aigües de l'oasi català, que era una bassa fètida que amagava els gripaus corruptes dels contes de Hansel i Gretel".

També ha acusat el PP i el PSC d'"esborrar-se de l'oposició al nacionalisme" català i de fallar de manera greu, segons ell, la democràcia espanyola a Catalunya .

Carrizosa ha criticat concretament els de Salvador Illa per "deslegitimar els tribunals" després dels indults als líders independentistes empresonats per l'1-O i per la seva posició sobre l'ús del castellà a les escoles catalanes.