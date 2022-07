Reafirma el suport a "tots els processos de diàleg que hi ha entre els governs de Catalunya i Espanya" | @ep

El líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, ha demanat reforçar les institucions catalanes "per sobre de tot, fins i tot de consideracions i situacions personals", referint-se a la situació de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, processada per segona vegada per presumpte frau a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Així ho ha reclamat aquest dissabte en declaracions als mitjans després de reunir-se amb els alcaldes i els equips de govern dels municipis d' Ullà, l'Escala i Vilafant.

Per a Illa , l'actual és un context complex i d'atac als valors europeus que requereix “reforçar i preservar les institucions, que són el reflex de la pluralitat de Catalunya ”.

També ha apostat textualment per ordenar la política a Catalunya amb pactes i acords "són el que demana la ciutadania" aconseguits per mitjà del diàleg, que erigeix com l'únic instrument vàlid en democràcia.

Sobre la taula de diàleg, ha reafirmat el seu suport a "tots els processos de diàleg que hi ha entre els governs de Catalunya i Espanya als diferents fòrums, amb la Comissió bilateral o la taula de diàleg".

També ha insistit a promoure el diàleg "entre catalans" amb una reunió entre els partits amb representació al Parlament , i diu que està obert a suggeriments sobre el format en què es pot celebrar aquesta trobada.

D'altra banda, ha defensat que el món municipal és el "més proper als problemes de la ciutadania" i adverteix de la importància d'escoltar els seus representants per buscar les millors solucions.