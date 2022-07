Planteja una oficina d'acompanyament i modificar la llei de cooperatives "amb perspectiva feminista"

El PSC-Units proposa crear un estatut de la dona a l'àmbit rural que inclogui mesures econòmiques, empresarials, laborals, socials i educatives, amb l'objectiu de millorar les seves condicions i la garantia dels seus drets, ha explicat la diputada socialista al Parlament i autora de les propostes, Gemma Lienas, en declaracions a Europa Press.

Entre les mesures que proposa per a l'estatut, inclou prioritzar ajuts i subvencions per a explotacions agrícoles i ramaderes que tinguin dones com a titulars, així com promoure ajuts a la innovació tecnològica en l'àmbit rural, subvencions per a programes formatius i estudiar incentius econòmics i fiscals a explotacions gestionades per dones.

Lienas ha explicat que també planteja oferir tallers formació per facilitar la posada en marxa de projectes empresarials; impulsar el comerç electrònic per a emprenedores, i donar suport a associacions de dones que treballen en l'apoderament de dones a l'àmbit rural.

Planteja que les entitats hagin de comptar amb un mínim de dones a les seves direccions per accedir a subvencions i ajudes, i promoure mesures per afavorir la incorporació de dones a l'activitat agrària i ramadera, així com per "pal·liar la participació escassa d'homes en tasques domèstiques i de cures".

Aposta també per promoure la professionalització d'activitats realitzades "tradicionalment per dones, incloent-hi processos d'avaluació i acreditació de competències"; impulsar protocols contra la violència masclista; crear campanyes per incentivar la contractació de dones per part d'empreses, i millorar la integració de dones migrants.

La diputada ha subratllat que el Govern d'Aragó està treballant al seu Estatut de la Dona Rural , que inclou propostes que valora de manera positiva, per la qual cosa considera que "podria en part traslladar-se a Catalunya ".



Lienas proposa també crear una oficina virtual d'acompanyament a les dones de l'àmbit rural, com una plataforma per a emprenedores i un espai de trobada per millorar l'ocupabilitat i l'orientació laboral, que ofereixi un "mapa interactiu" que localitzi dones emprenedores de les comarques catalanes .

Defensa que aquesta plataforma també proporcioni informació actualitzada sobre els recursos de l'àmbit rural; doni suport a associacions de dones per al desenvolupament de programes dirigits a la prevenció integral de la violència de gènere, i fomenti la creació de noves cooperatives.

En aquest sentit, proposa també modificar la Llei de Cooperatives de Catalunya del 2015 per "dotar-la d'una perspectiva feminista", i també fomentar el coneixement de la llei estatal del 2011 que permet la titularitat compartida d'explotacions agràries familiars per promoure que hi figurin més dones com a titulars daquestes.



Lienas ha sostingut que les solucions davant els problemes de l'àmbit rural "passen també i sobretot per les dones", i ha criticat que hi ha poques dades segregades per gènere i comarques, per la qual cosa ha defensat que una de les primeres actuacions a realitzar a aquest àmbit hauria de ser fer un mapa amb dades.

"Si volem resoldre en part els problemes del món rural, ens hem d'ocupar de les dones i utilitzar una perspectiva feminista per visibilitzar-les i garanteixes els seus drets, professionalitzar-les i diversificar les seves professions", ha afegit Lienas , que ha abordat l'assumpte amb dones de l'àmbit rural, entitats i sindicats per elaborar-ne l'informe.