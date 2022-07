Els consellers catalans, "per sota del nivell dels anteriors governs catalans" | @ep

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha considerat que a Catalunya “el que hi ha és un problema entre catalans” i diu que l'únic instrument per abordar la situació és el diàleg, particularment diu entre partits catalans.

"Des de certs àmbits s'assenyala un problema entre Catalunya i Espanya . No, el que hi ha és un problema entre catalans. Em sorprèn que alguns exigeixin el diàleg però no el practiquin a Catalunya ", ha dit en una entrevista al diari ' ABC ' aquest diumenge.

Per a Illa , "hi continua havent una majoria de catalans incòmodes amb l' Espanya actual, i davant d'això cal ser sensibles", i defensa que la taula de diàleg és una bona eina.

Si bé ha respectat la presumpció d'innocència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, considera que hauria de dimitir després de ser processada per segona vegada per presumpte frau a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) perquè així ho estableix el reglament de la Cambra i per "respecte" a la institució.

Pel que fa al seu paper com a líder de l'oposició al Parlament , ha dit que el seu partit no farà "el que fa el PP al Congrés, que és bloquejar les institucions", i recorda que aposta per la política útil.