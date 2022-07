Recorda la importància que les institucions "siguin respectades per part de tots" | @ep

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha acusat el Govern de la Generalitat de “refugiar-se en excuses” que considera que no tenen credibilitat i de no exercir i aprofitar les seves competències en múltiples àmbits.

Així ho ha dit aquest diumenge durant la seva intervenció al Consell de Federació del PSC a les Terres de l'Ebre celebrat a Benifallet.

Ha criticat els partits que segons ella atribueixen la culpa i la responsabilitat als altres i que justifiquen la seva actitud a la manca d'inversió econòmica o al·legant "que se'ls té mania: un refugi que s'ha de denunciar i que no té credibilitat en aquests moments".

Batet ha afirmat que "tothom és molt conscient de les competències que té cada administració i que des de la no només es poden fer, sinó que cal fer moltes coses".

Ha dit que de cara a les eleccions municipals del 2023 és important recordar les competències que té la Generalitat i constatar "qui no està acompanyant, donant la talla i governant amb tot l'autogovern que tenen des de fa tant de temps".

"Voler l'autogovern està molt bé, però exercir-lo amb eficàcia i responsabilitat i assumir la responsabilitat és el que realment és necessari", ha afegit.



D'altra banda, ha reivindicat la importància de reclamar que les institucions públiques "siguin respectades per part de tots" perquè han permès construir un sistema de valors compartits basat en la llibertat, la igualtat i la justícia social.

Batet ha fet un balanç positiu de la legislatura del Govern i de la gestió del president, Pedro Sánchez, i ha recordat que en aquest període s`han aprovat 140 lleis basades en "la conquesta de drets i llibertats" i de gran impacte social, com la reforma laboral.

Ha criticat que "alguns partits hagin tractat el Govern com un d'il·legítim des del principi, quan és absolutament legítim i ha sorgit d'unes urnes democràtiques i de la voluntat d'una majoria de ciutadans".

Ha recordat que el Govern s'ha enfrontat a grans reptes com la pandèmia del Covid-19 , l'erupció del volcà de La Palma i la guerra a Ucraïna, episodis que "han ensenyat que res no és per sempre i que el que es té es deu cuidar i valorar, com la democràcia i les institucions”.



D'altra banda, ha expressat el seu reconeixement als alcaldes i alcaldesses perquè “la vida municipal és la vida política per excel·lència, molt exigent” i ha erigit els ajuntaments com un element de cohesió territorial i social.

Ha destacat que "les sigles del PSC estan fortes" i ha assegurat que el partit, sota el lideratge de Salvador Illa, podrà sortir reforçat de les eleccions municipals del 2023 a Catalunya amb excel·lents resultats.