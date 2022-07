Marta Madrenas, alcaldessa de Girona | @ep

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha rebutjat la visita de la Princesa Leonor i la Infanta Sofia aquest diumenge a la tarda a la ciutat.

"Per una Figueres republicana. A mi no em representen", ha afirmat en un tuit, en què ha afegit l'etiqueta 'Jo no hi seré'.

La visita de la Princesa Leonor i la Infanta Sofia a Figueres aquest diumenge a la tarda ha motivat sengles concentracions a favor i en contra.

Cap a les 17 hores, cadascuna de les concentracions ha reunit unes 150 persones: la mobilització en contra està convocada per les agrupacions locals d' ANC, CDR, CxRep i Òmnium; la que es fa a favor, per Convivència Cívica Catalana .

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han actuat per impedir que totes dues es puguin unir amb motiu de la visita real al Teatre-Museu Dalí , on la Princesa i la Infanta participen a la reunió sobre els nous programes de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) i visiten el museu.

Han situat la concentració a favor de la monarquia a l'inici de la Rambla de la ciutat, més a prop de la Torre Galatea del museu, i al final de la Rambla la mobilització de protesta, i totes dues s'han acordonat per evitar que se circuli al davant del museu, per on accediran la Princesa i la Infanta.