El ministre Albares. Foto: Europa Press

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares , ha assegurat que la relació d'Espanya amb els Estats Units "és la més estreta dels últims 20 anys" i n'ha considerat l'acord de la base de Rota un exemple. .

En una entrevista concedida a La Vanguardia el 4 de juliol, ha reafirmat la necessitat d'augmentar el pressupost a Defensa i ampliar la base de Rota per respondre a amenaces de seguretat i afrontar les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna.

"Em sembla inconcebible que forces progressistes la senyal d'identitat de les quals és la protecció dels febles no comprenguin que ara cal donar protecció als espanyols en dos fronts: les amenaces a la seva seguretat, que provenen del front est i també del front sud, i les conseqüències econòmiques de la guerra", ha asseverat.

Ha considerat "un èxit de país" l'organització de la cimera de l'OTAN celebrada a Madrid i ha destacat que el nou Concepte Estratègic assenyala Rússia com una amenaça tangible i que la Xina no és a aquest nivell.

Alhora, ha remarcat que a l'Aliança Atlàntica "hi ha consciència del que pot significar l'ús de la immigració irregular com a arma política".

ELS FETS DE LA TANCA DE MELILLA



Albares ha qualificat el que va passar en el salt a la tanca de Melilla del 24 de juny passat (en què van morir almenys 23 migrants) de "tragèdia humana" i ha considerat pràcticament impossible controlar aquesta frontera sense la col·laboració de la Gendarmeria marroquina .

"Li asseguro que les màfies existeixen", ha apuntat després de ser preguntat per si el Govern coneix la dinàmica exacta del que ha passat, i ha dit esperar les conclusions de les investigacions independents obertes a Espanya i al Marroc per establir responsabilitats.

Ha defensat que "aquest Govern no se'l pot acusar d'inestabilitat" i que el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, no coneixia tots els extrems del que va passar al comparèixer per primera vegada.