Segons explica aquest dilluns El Confidencial , al seu dietari ' Les hores graves ', Torra detalla gairebé al minut com la seva dona, Carola Miró , va intercedir per l'empresari i comissionista, Roger Parellada quan a aquest li van bloquejar 35 milions d'euros en la compra de màscares al març de 2020.

Entre aquesta naracció parla que va trucar dues vegades Pere Aragonès , llavors vicepresident d'Economia, perquè resolgués la qüestió, tal com casa la cronologia amb els wasaps i missatges de Roger Perellada, trets a la llum .



És el mateix Quim Torra qui va decidir explicar al seu llibre com va viure el confinament a Catalunya aïllat, residint a la Casa dels Canonges, malalt de còvid, separat fins i tot de la seva família i comunicant-se amb l'exterior només a través del telèfon amb videoconferències i missatgeria electrònica amb una sinceritat que ha sorprès propis i estranys.

VA TRUCAR A ARAGONÈS PERQUÈ PAGARÀ LES FACTURES DEL COMISSIONISTA DE MASCARETES

Les trucades a Aragonès esmentades al llibre corresponen al dissabte 21 de març, quan Roger Parellada estava pressionant el secretari general d'Economia, Albert Castellanos, dient-li que els morts per covid serien culpa seva, i el diumenge 22 de març, just després de dinar i abans que comencés la reunió de cinc hores en què van participar Castellanos i Roger Parellada, entre d'altres, i després de la qual es van desbloquejar els 35 milions.

S'ha preguntat als portaveus d'Aragonès quantes trucades hi va haver aquests dies i fonts de l'entorn del president Aragonès han reconegut que es va fer un seguiment especial de les operacions més rellevants i que es mantenien reunions constants a tots els nivells, però asseguren les mateixes que Aragonès i Roger Parellada no es coneixien i que tampoc el llavors conseller d'Economia era conscient de la relació del comissionista amb Carola Miró, un vincle que consideren "irrellevant", atès que el procediment seguit va ser l'adequat i comptava amb el aval de l'Institut Català de la Salut (ICS), al capdavant del qual com a gerent estava llavors l'ara conseller de Salut, Josep Maria Argimon .

L'OFICINA ANTIFRAU CONTINUA EL SEGUIMENT DEL CAS MASCARILLES

L' Oficina Antifrau que en primera instància havia tancat el cas ja està rectificant i ara matisa que el que ha fet ha estat "tancar la investigació amb un informe raonat" i que "ara està en fase de seguiment" perquè sembla que tancar no és arxivar.



El paper d'Argimon, ara conseller de Salut, és clau i segons el relat del llibre de Quim Torra, Argimon roman al corrent de les converses amb Roger Parellada. També ho és el rol que va jugar la llavors directora de Biocat, Cristina Nadal, que als wasaps de Parellada apareix com a part dels interlocutors de la Generalitat en una llista curta en què també es troba Argimon. És a dir, el matrimoni Torra tenia una persona de la seva estricta confiança encastada en les negociacions del contracte.

És el mateix Quim Torra qui bateja el presumpte pelotazo de les màscares com a "operació Xangai".

"Truco a Carola. Em diu que els empresaris l'estan perseguint perquè no saben què passa. Li comento que encara estic pendent de Xangai, encara que el vicepresident m'assegura que tot està correcte. Si falta aquest avió, marxem a la merda. Portem tres dies amb aquest assumpte!" (pag. 59).

Dilluns 23 de març de 2020: "Al migdia m'asseguren que l'operació Xangai està definitivament encarrilada. Respiro. Els avions sortiran en diverses tandes. Ara bé, si algun no arriba quan estava previst, patirem. Penso que hem tocat fons: la lluita contra la covid a Catalunya depèn d'uns avions que han d'arribar d'Àsia. ¡Sort dels empresaris que van tenir la iniciativa i mira que els hem arribat a marejar amb els tràmits i paperassa! Salvaran moltes vides" (pag. 61). Roger Parellada ja disposa dels 35 milions, encara que en realitat s'ha gastat molt menys a les màscares. Quim Torra celebra la seva victòria s'ha imposat sovint com el "compliance' financer" o la "traçabilitat dels fons". Argimon, que acaba de conèixer, s'ha mostrat com un aliat fidel. "Tots dos creuen a ulls clucs que aquesta operació va salvar vides" .

