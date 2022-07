Estava previst que comencés el 12 de juliol però es va ajornar en ser recusat Barrientos/ @EP

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat nova data, els dies 26, 27 i 28 d'octubre, per al judici per presumpta desobediència als membres de la Mesa del Parlament que presidia l'ara conseller Roger Torrent, ha informat aquest dilluns el TSJC.

Segons la diligència del Lletrat de l'Administració de Justícia del TSJC, dilluns, les sessions seran de matí i tarda i començaran a les 10.00 hores.

El judici estava previst a partir de dimarts 12 de juliol, però s'ha ajornat després que prosperés la recusació del magistrat i president del tribunal, Jesús María Barrientos, que ha quedat apartat de la causa.

Divendres passat, el tribunal va estimar la recusació que va presentar l'exvicepresident del Parlament Josep Costa, també encausat, contra Barrientos, argumentant que no era un jutge imparcial.

El TSJC va acceptar la petició per la reacció de Barrientos durant un acte per la celebració de Sant Raimon de Penyafort el 2018, en què Torrent va denunciar "l'existència de presos polítics acusats per delictes inexistents de rebel·lió i sedició": el president del tribunal, com altres autoritats, se'n va anar de la sala.

DEMANEN INHABILITACIÓ



Torrent s?enfronta a una petició de condemna per part de la Fiscalia a un any i vuit mesos d?inhabilitació ia una multa de 30.000 euros per presumpta desobediència quan presidia la Mesa del Parlament el 2019.

El Ministeri Públic reclama la mateixa condemna per a l'exsecretari primer de la Mesa Eusebi Campdepadrós i l'exvicepresident primer Josep Costa, i per a la secretària quarta de la Cambra, Adriana Delgado, demana 16 mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa.

Segons la Fiscalia, els membres independentistes de la Mesa que presidia Torrent van tramitar propostes de resolució suposadament sabent que suposaven desatendre diverses interlocutòries i sentències del Tribunal Constitucional (TC) que anteriorment ja havien anul·lat resolucions del Parlament relacionades amb el procés independentista i el dret autodeterminació, i altres que reprovaven el Rei.