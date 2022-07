Els Reis, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia arriben al Museu de les Aigües Agbar de Cornellà de Llobregat (Barcelona) per presidir el lliurament dels Premis FPdGi / Europa Press

Els Reis, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia han arribat aquest dilluns a les 19.25 al Museu de les Aigües Agbar a Cornellà de Llobregat per presidir el lliurament dels Premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) 2022, on no els ha rebut cap membre del Govern.

A l'arribada al recinte, els han rebut la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; la ministra d'Educació, Pilar Alegría; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón (PSC), i el líder del PSC, Salvador Illa, a més de membres de la FPdGi i el president de la Fundació Agbar, Ángel Simón.

Els Premis Princesa de Girona, dotats amb 20.000 euros i una escultura dissenyada per Juan Zamora (Premi Arts i Lletres 2017), tenen l'objectiu de donar suport als joves.

Hores abans, els Reis s'han reunit al Palauet Albéniz de Barcelona amb el Consell Assessor de la FPdGi i han rebut els guanyadors d'edicions anteriors.

Al Palacete, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia també han participat al taller organitzat per Code.org als jardins del palau al costat d'una desena de joves.