El moment de lliurar un premi a una de les guardonades. Foto: Europa Press

Les cinc premiades dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) han reivindicat aquest dilluns el rol de la dona a la ciència i la tecnologia. "És un repte que tenim com a país", han apuntat. Ho ha dit l'enginyera Elisenda Bou-Balust (Premi Empresa) en un discurs conjunt en nom de totes les premiades a la cerimònia de lliurament dels guardons al Museu de les Aigües Agbar a Cornellà de Llobregat, en un acte presidit pels Reis , la Princesa Leonor i la Infanta Sofia.

Bou-Balust ha parlat així en representació de l' actriu, dramaturga i productora María Hervás (Premi Arts i Lletres), la física Eleanora Viezzer (Premi Investigació Científica), la psicòloga Claudia Tecglen (Premi Social) i l' escriptora vietnamita Trang Nguyen (Premi Arts i Lletres) internacional).

Ha demanat més diversitat a les carreres científiques, i ha remarcat que el 2030 el 80% dels treballs estaran relacionats amb ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, "però les dones avui ocupen només el 13% d'aquestes carreres".

"Aquí estem, cinc noies normals que, cadascuna des del seu camp i disciplina, treballen per a un món més net, sostenible i just, on ningú no es quedi enrere", ha destacat.

Així mateix, ha reconegut el paper de l'entorn per aconseguir els seus èxits: "Vaig tenir sort que la meva mare m'ensenyés a apreciar la bellesa del món i la seva diversitat, però també la resiliència. A gaudir quan el vent bufa a favor teu ia empènyer el doble quan les coses van malament”.

OBRIR LES PORTES A ALTRES JOVES



En aquest sentit, ha dit que veu clau el suport a les nenes perquè desenvolupin el seu talent i poder confiar "en si mateixes".

"Estimades companyes premiades, avui cap gran objectiu s'aconsegueix en solitud. Ens necessitem les unes a les altres per crear el món que volem veure, i per obrir les portes per a milers d'altres joves", ha dit.