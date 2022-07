Sánchez ja havia anunciat la voluntat d'incrementar la inversió en Defensa. Foto: Euroapa Press

El Govern aprovarà, aquest dimarts 5 de juliol, un crèdit de 1.000 milions d'euros per al Ministeri de Defensa al Consell de Ministres, segons han confirmat fonts de Moncloa a Europa Press, per avançar en el compliment dels compromisos adquirit amb l'OTAN. A més, han assegurat que Unides Podem coneixia la mesura i no s'hi va oposar. Aquest import s'aprova a càrrec del fons de contingència i, per tant, no necessita l'aprovació del Congrés, segons han precisat fonts del Govern.

Així, han indicat que el Govern complirà la seva responsabilitat i solidaritat per enfortir la seguretat i la capacitat de dissuasió europees davant de l'amenaça que suposa la Rússia de Vladímir Putin. Per tant, Moncloa ha vinculat aquesta mesura, al compromís adquirit pel president del Govern Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN celebrada a Madrid la setmana passada, d'elevar la despesa militar fins al 2% del PIB l'any 2029.

A més, des de Moncloa han subratllat que tots els departaments ministerials han estat informats de la proposta a la reunió de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris que es va celebrar la setmana passada.

AUGMENT DE LA DESPESA FINS 2029

Així, el Govern fa el primer pas per establir el ritme al qual incrementarà la despesa militar. Fins ara només se sabia el que va anunciar el president, que va fixar l'any 2029 com a horitzó per doblar el pressupost actual i arribar al 2% del PIB, però no es coneixien més detalls de quant augmentaria aquesta partida cada any.

Sánchez ha defensat aquest increment amb l'argument que la seguretat no està garantida, la situació és dramàtica i hi ha risc real que si Putin triomfa en la invasió d'Ucraïna, continuarà el seu expansionisme per altres països europeus. Per tant, ha instat el soci de coalició Unides Podem que reflexioni, canviï la seva postura i acabi donant suport a aquesta decisió.