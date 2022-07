Ylva Johansson és la comissària d'interior de la UE. Foto: Ylva Johansson

La comissària d'Interior de la Unió Europea, Ylva Johansson, ha considerat una prioritat que una investigació estableixi els fets en la mort d'almenys 23 migrants a la tanca de Melilla, en assenyalar que és "inacceptable" tant que morin persones a les fronteres de la Unió Europea com que aquestes siguin assaltades de forma violenta.

En un debat al Parlament Europeu centrat en l'episodi viscut el 24 de juny passat, la comissària sueca ha indicat que "és difícil" saber exactament què va passar, per la qual cosa ha dit recolzar les peticions per a una investigació de les morts dels migrants , apuntant que es va produir una estampida en concentrar-se milers de persones en un pas reservat per a residents legals.

"Em temo que hi pugui haver més víctimes, molts més ferits, inclòs un alt nombre d'agents que van ser posats davant de gran pressió", ha assenyalat la responsable d'Interior de la UE. Sigui com sigui, Johansson ha denunciat que és "inacceptable que persones forci la seva entada a la UE usant mitjans violents" i és "inacceptable que mori gent d'aquesta manera a les nostres fronteres".

Alhora, ha tornat a insistir en el paper de les màfies i sense entrar en el cas concret de l'episodi viscut a Melilla, ha assenyalat que el "99% dels migrants" usen xarxes de tràfic de persones. En tot moment, la socialdemòcrata sueca ha defensat que la política migratòria.

L'oposició va aprofitar les intervencions per criticar Pedro Sánchez. L'exministre Juan Ignacio Zoido, Miquel Urban, Izaskun Bilbao i Jordi Cañas, entre d'altres, van carregar contra la Moncloa.