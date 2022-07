Josep Bou, president del Partit Popular de Catalunya / Europa Press

Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declarés nul·la la taxa de recollida d'escombraries que va impulsar el Govern d' Ada Colau el 2020, el grup municipal del Partit Popular ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona que torni de manera immediata impost que es cobrava de manera indeguda al rebut de l'aigua.

"Estem davant l'enèsim nyap del govern de Colau i el PSC, ja avisem al seu moment que cobrar la taxa d'escombraries al rebut de l'aigua era un disbarat", comenta Josep Bou, el president del grup municipal, que també ha aprofitat per demanar a Colau i als seus col·legues de partit que no recorrin la sentència i que agilitin el retorn de l'import de forma retroactiva.

La polèmica entorn d'aquest impost és que ja hi ha una taxa amb la mateixa funció, més concretament la “taxa metropolitana de tractament de residus”. Per tant, la posada a punt d'aquest impost el 2020 està considerat un instrument més del consistori per recaptar més diners.

“Cal recordar que Barcelona és la ciutat espanyola que té els impostos municipals més alts, insisteixo que els diners han d'estar a la butxaca del ciutadà”, afegeix Bou.