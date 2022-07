Sol·liciten saber "si se satisfan" les seves dietes de desplaçament/ @EP



El grup de Cs al Parlament ha enviat aquest dimecres una carta al Tribunal Constitucional (TC) en què sol·liciten que remeti al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la resolució d'anul·lar la delegació de vot del diputat de Junts Lluís Puig , així com la comunicació d'aquesta sentència al Parlament, en veure possible " prevaricació i desobediència " de la presidenta de la Cambra catalana, Laura Borràs, i de la Mesa.

Al document, recollit per Europa Press, justifiquen aquesta petició al TC perquè el TSJC pugui procedir a exigir "la responsabilitat per prevaricació i desobediència en haver ignorat la Presidenta del Parlament ia qualssevol altres membres de la Mesa del Parlament la citada resolució del TC i la reiterada jurisprudència sobre això".

Aquesta carta sorgeix després que aquest dimecres Borràs hagi comunicat que el vot delegat de Lluís Puig serà comptabilitzat a totes les votacions, després de l'acord aconseguit per la majoria de la Mesa, malgrat la resolució del TC que anul·lava aquesta delegació.

Cs ha recordat que a la seva resolució el TC va dictaminar que "la fuga no és causa habilitant per delegar el vot" i establia que la delegació de vot aplica excepcionalment per a causes no imputables als diputats.

El grup ha assegurat que la Mesa del Parlament i els seus membres han adoptat acords "oberta i intencionadament arbitraris, sobrepassant la legalitat ordinària i eludint les resolucions" del TC.

A més, han afirmat que tant els acords de la Mesa com la delegació de vot de Puig tenen "conseqüències respecte dels drets dels diputats": quant a les facultats de l'ius in officium i en la configuració institucional de la Cambra a la que els diputats despleguen els seus drets a la representació.

"La generalització de la delegació del vot, sense restricció de cap mena, com es posa en relleu que s'arbitra més enllà dels supòsits expressament contemplats al Reglament, comportaria la possibilitat d'un Parlament totalment o parcialment virtual que no estaria contemplat ni a la nostra Constitució, ni a l'Estatut de Catalunya", han afegit.

"PODER DISCRECIONAL" DE LA TAULA



En aquest sentit, han advertit que "en cap cas un òrgan rector de la Cambra no pot gaudir d'un poder discrecional per canviar la naturalesa del Parlament", i insisteixen que no concorre condició que habiliti Lluís Puig per delegar el vot, segons ells.

També han demanat al TC que practiqui com a diligència ofici al Parlament perquè "corrobori si s'estan satisfent les dietes en concepte de desplaçament de Lluís Puig", ja que sostenen que la Cambra hauria d'haver suspès el pagament d'aquestes dietes al diputat.

Conclouen que els acords de la Mesa que contradiuen el que disposa l'article 95 del Reglament del Parlament "són nuls de ple dret des del moment en què han permès la delegació de vot de diputats sense concórrer cap de les causes que ho permet, i sense haver aportat cap raó suficient que acrediti que Lluís Puig no pot exercir els seus drets i atendre els seus deures”.