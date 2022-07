El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska i la Dra. Bernabéu i directora de la clínica Guttmann a la trobada amb directius del Institut Guttman/ @EP

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el director general de Trànsit, Pere Navarro, han visitat aquest dimecres l'Institut Guttmann – Hospital de Neurorehabilitació de Badalona, centre de referència en el tractament dels pacients amb lesions medul·lars.

Grande-Marlaska ha mantingut una reunió amb l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, el president del Patronat de l'Institut Guttmann, Antoni Esteve, i les dues codirectores del centre, Montserrat Bernabeu i Montserrat Caldés. Durant la reunió, el ministre ha manifestat especial interès pels projectes de recerca que l'organització té en curs. Els objectius d'aquests estudis són la millora de les funcions cognitives aplicades a la conducció, així com també es duu a terme la valoració de possibles dèficits relacionats amb els riscos de conducció durant els reconeixements mèdics.

L'INSTITUT GUTTMANN - HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ

L'Institut Guttmann és l'únic Centre de Referència a Catalunya en el tractament del pacient medul·lar complex (CSUR) des del 2013. En els últims 20 anys, el centre ha atès un total de 2.946 persones amb una lesió medul·lar i 2.178 persones amb un dany cerebral derivats d'accidents de trànsit. Les principals causes d'aquests accidents s'atribueixen a l'ús del cotxe i la moto, tot i que el 2020 hi va haver un subtil increment dels sinistres relacionats amb la bicicleta i el patinet.

"Des de l’Institut Guttmann estem treballant perquè els reconeixements mèdics vagin més enllà de la valoració de la coordinació motriu i avaluïn altres paràmetres essencials a l’hora de conduir, com són el control de la capacitat de resposta, l’atenció i l’anticipació", ha explicat Montserrat Bernabeu, codirectora del centre. D'altra banda, l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha destacat que: “sabem que els accidents de cotxe i moto són els principals causants de lesions medul·lars i cerebrals, i cada vegada més els accidents de patinets, per això des de l’Ajuntament un dels principals objectius son les campanyes de prevenció i seguretat vial que realitzem tant de forma pròpia com amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit".