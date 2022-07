Yolanda Dïaz lidera Sumar. Foto: Europa Press

El proper 8 de juliol està prevista la presentació de Sumar, el nou espai de l'esquerra espanyola, liderat per Yolanda Díaz . Tot i això, la ministra de Treball i Economia Social i vicepresidenta segona del Govern no vol en un primer pla líders polítics progressistes. D'aquesta manera, noms com Ada Colau i Mónica Oltra no tindrien un rol destacat a Sumar, ja que la intenció de Díaz és donar el protagonisme a la societat civil.

Tot i això, està previst que l'alcaldessa de Barcelona i la política de Compromís acudeixin a l'acte de presentació de Sumar (que se celebrarà a El Matadero de Madrid), igual que altres primeres espases del panorama polític.

Les previsions amb què es treballa des de Sumar és treballar per tenir a punt les llistes per a les moltes eleccions que hi haurà el 2023 a finals d'aquest any.