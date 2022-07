Boris Johnson ha presentat la seva renúncia com a Primer Ministre de Regne Unit/ @EP

Boris Johnson ha anunciat aquest dijous que abandonarà el càrrec de Primer Ministre després dels escàndols pel Partygate i la dimissió de més de 50 funcionaris del Govern en dos dies. No obstant, no ha presentat oficialment la seva renúncia davant la Reina, el que el situa encara com a Primer Ministre de Regne Unit. Tal i com ha assenyalat en el seu discurs, té previst romandre al càrrec fins que s'esculli un successor, per la qual cosa segueix conservant les mateixes potestats.

En el cas del Regne Unit, la renúncia d'un primer ministre no obliga a celebrar eleccions generals. De fet, el partit i el seu líder poden continuar al govern fins als propers comicis, com va passar en el cas de la predecessora de Johnson, Theresa May.

Les eleccions del nou govern tindran lloc el desembre de 2024 , per la qual cosa durant aquest període el Partit Conservador haurà d'iniciar un procés per a triar un nou líder interí, que es planteja que passi a la tardor. Un cop designat, el nou primer ministre podria demanar al Parlament que voti unes eleccions anticipades, però no està obligat a fer-ho.

El procés i el calendari per a l'elecció del líder s'atribueix a l'elecció del Comitè 1922 , el nucli dur que pren les decisions de partit. Les regles indiquen que els candidats han de tenir el suport de vuit parlamentaris per optar a aquest càrrec. Quan tothom ha manifestat les seves intencions s'inicia la votació. A la primera ronda, el suport de cada candidat ha de ser d'un mínim un 5% dels vots per passar a la fase següent. A la segona ronda es necessita el 10%, mentre que a les successives voltes el candidat amb menys vots queda descartat. Quan només en queden dos, els membres del partit escullen el líder.

Mentrestant, Boris Johnson es manté al càrrec, en un context marcat per les polèmiques de les últimes setmanes. Si la seva renúncia es fes oficial, aquesta hauria de ser anunciada per la reina Isabel II, qui assenyalaria un nou successor a proposta. Aquesta situació, però és més aviat poc probable.