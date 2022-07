Una imatge de l'anterior trobada. Foto: Europa Press

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es reuniran aquest divendres 8 de juliol a Barcelona com a avantsala de la trobada prevista entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i la de la Generalitat, Pere Aragonès, per desbloquejar les relacions entre els governs.

La reunió (és la tercera des de finals d'abril) se celebrarà a les 11 del matí al Palau de la Generalitat i després compareixeran per separat. Els dos polítics es van trobar a Madrid fa dues setmanes, i allà es van comprometre a una trobada entre els presidents abans de les vacances d'estiu ia crear una metodologia per reprendre la taula de diàleg.

Després d'alguns mesos en què la Generalitat ha donat per congelades les relacions amb el Govern (després del cas Pegasus) i en què no s'ha arribat a produir la reunió entre els presidents a què es van comprometre quan es van veure durant el Cercle d'Economia el passat maig, en plena polèmica per l'espionatge a líders independentistes, les darreres setmanes s'han intensificat els contactes entre els executius.

El primer pas va ser la reunió de fa dues setmanes a Madrid entre el ministre i la consellera i avui, previsiblement, es fixarà una data per a la trobada entre Sánchez i Aragonès i els temes que abordaran els presidents.

"CONDICIONS I GARANTIES"



Tot i els avenços d'aquestes setmanes, el Govern ha insistit que això no suposa la normalització de les relacions amb el Govern i segueixen demanant a Sánchez que doni les "garanties" necessàries per poder reprendre la taula de diàleg, encara que Junts encara es desmarca del restabliment dels contactes amb l'Executiu central i ja va ser molt crític amb la trobada de Vilagrà i Bolaños del 22 de juny.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va advertir el passat dimarts 5 de juliol que encara no es donen les "condicions" per reunir la taula de diàleg i va apuntar que primer hi ha d'haver la reunió de presidents i que el Govern demostri que està compromès amb la resolució del conflicte. També exigeixen donar garanties per a aquesta negociació i avenços en l'"agenda antirepressiva" i la desjudicialització del conflicte.

Fonts de l'Executiu català han assegurat que contemplen la reunió d'aquest divendres com a preparatòria de la reunió entre Sánchez i Aragonès, i esperen que "es puguin abordar les noves condicions i garanties necessàries que va exigir el Govern per reprendre les relacions" amb el Govern.

"BONA PREDISPOSICIÓ"



El Govern, per part seva, afronta la reunió d'aquest divendres "amb la bona predisposició de sempre" per trobar punts de trobada i amb ganes de parlar, segons indiquen fonts de Moncloa, que necessiten que el ministre Bolaños va a aquesta reunió perquè està convençut que cal dialogar.

El més previsible és que després d'aquesta trobada es dugui a terme la reunió entre Sánchez i Aragonès, acordada pels dos líders després de la visita del president del Govern a Barcelona, enmig de la tensió pel presumpte espionatge amb 'Pegasus' a polítics independentistes .

També està pendent la reunió de la taula de diàleg, que s'hauria de dur a terme aquest mes de juliol, segons ha indicat Sánchez en una recent entrevista al diari El País, en què també ha apuntat que li agradaria comptar amb la presència de Junts, que fins ara ha rebutjat formar-ne part.

Respecte d'això, cal recordar que en l'última reunió de la taula, el setembre del 2021, Sánchez i Aragonés es van reunir tot sol ia continuació van donar pas als seus equips, una fórmula que es podria repetir en aquesta ocasió.