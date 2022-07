El ple del Parlament ha rebutjat, el 7 de juliol, la reprovació del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, amb el vot en contra d'ERC i Junts, l'abstenció del PSC-Units, i el vot a favor de CUP, Vox, comuns, Cs i PP.

Es tracta d'un punt d'una moció presentada per la CUP, en la qual tampoc ha prosperat la petició de retirar l'ordre d'avançar l'inici del curs escolar al 5 de setembre perquè consideren que no representa "cap canvi significatiu ni a nivell pedagògic ni a nivell de conciliació familiar".

En una altra moció dels comuns debatuda en el ple tampoc ha tirat endavant la demanda d'establir una moratòria d'un any en l'avanç de l'inici del curs escolar.

No obstant això, sí que ha prosperat un punt d'una moció de PSC-Units en què es constatava "el clima de malestar generalitzat" de la comunitat educativa i que instava el Govern a prendre mesures per revertir aquesta situació, que han recolzat tots els grups menys ERC i Junts.

Jordi Jordan (comuns) ha tornat a demanar una moratòria per a l'avanç del curs escolar, i ha destacat la convocatòria de vaga pel 7 i el 28 de setembre que han anunciat aquest mateix dijous sindicats educatius: "Cal un canvi de rumb per tornar a calmar les aigües del món educatiu, després d'un any de desgovern i perquè la prepotència ens ha portat al lloc en el qual estem".

Malgrat aquesta nova convocatòria de vaga, la socialista Esther Niubó ha assegurat que no contribuirien en res si recolzessin la reprovació del conseller, i li ha demanat "que no baixi els braços i treballi si fa falta sense descans perquè pugui començar el curs" amb normalitat, emplaçant-li així a cercar un acord durant juliol.

Manuel Jesús Acosta (Vox) ha defensat la moratòria de l'avanç del curs escolar i "revertir les retallades", i ha apostat per garantir places públiques però també concertades, i ha expressat el seu suport per l'escola inclusiva i també l'escola especial.

Després de defensar la reprovació de Cambray, la diputada de la CUP Nogay Nidaye ha dit que les convocatòries de vaga impliquen que el curs no començarà amb normalitat, "igual que no ha acabat amb normalitat", i ha assenyalat que una moratòria de l'avanç del calendari escolar permetria perllongar el debat sobre aquest assumpte durant un any.

Per part de Junts, Judith Toronjo ha defensat el model d'escola catalana així com que el curs pugui començar sense l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules, i ha demanat de nou al Govern central mantenir els fons Covid, després d'acusar-los d'haver-los eliminat.

Des d'ERC, Jordi Albert s'ha obert a revisar i estudiar la decisió de l'inici de l'avanç escolar, no a establir una moratòria d'un any, amb l'objectiu de detectar què és millorable, i el mateix per a la qüestió del decret d'autonomia de centres.

El diputat de Ciutadans Matías Alonso ha rebutjat adoptar posicions "dogmàtiques" en debats com el de l'inici del curs escolar i no veuen tampoc la necessitat de modificar el decret d'autonomia de centres.

A més, Lorena Roldán (PP) ha acusat Cambray de no practicar "ni el diàleg ni el consens" i, després d'assegurar que ha perdut el compte de les vagues que li han convocat, li ha retret que no compta amb el suport de la comunitat educativa i li ha demanat que rectifiqui la decisió d'avançar el curs escolar.