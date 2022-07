La secretària de Polítiques de Seguretat del PSC, Núria Parlon, ha apostat aquest divendres per abordar la seguretat ciutadana des d'una perspectiva d'esquerres, davant de partits que la utilitzen per "generar por" i dividir la societat.

La també alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ho ha dit en declaracions als mitjans juntament amb la viceprimera secretària del PSC Lluïsa Moret, que ha anunciat que els socialistes catalans abordaran la seguretat ciutadana aquest dissabte en una jornada que obriran el ministre de Presidència, Fèlix Bolaños, i líder del PSC, Salvador Illa.

Moret ha destacat que encaren la jornada "amb la voluntat de convertir la seguretat ciutadana en una política estratègica pública de primer nivell que adquireixi centralitat a les agendes públiques institucionals com una política pública d'esquerres que garanteixi la convivència i la seguretat" dels ciutadans.

La jornada servirà per reflexionar sobre aquest àmbit i per exposar pràctiques que s'estan fent en entorns municipals, amb la previsió que formin part de les prioritats dels socialistes a l'hora d'elaborar els programes electorals per a les eleccions municipals del 2023, ha explicat Moret .

Parlon ha detallat que es comptarà amb experts que aportin "elements per modernitzar el sistema de seguretat ciutadana des d'una perspectiva d'esquerres basada a fomentar la cohesió social i preservar el sistema democràtic, davant d'amenaces d'altres partits que volen aixecar la bandera de la seguretat per a dividir, generar por" i trencar enllaços comunitaris.

La inseguretat "permet que calin els discursos d'extrema dreta a alguns barris i municipis", ha advertit Parlon , que tancarà la jornada amb el primer tinent d'alcalde de Barcelona i secretari de Política Municipal del PSC, Jaume Collboni.