Defensa la presumpció d'innocència de Borràs, però "les institucions estan per sobre de tot"

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, es reuneixin divendres que ve i espera que serveixi per "enfortir" el diàleg.

En declaracions als mitjans aquest divendres abans de participar a l' Escola d'Estiu de Societat Civil Catalana (SCC) , ha mostrat la seva satisfacció per l'anunci de la trobada entre els dos presidents, i ha afegit que encara estaria "més content si es pogués posar a marxa el compromís aconseguit d'iniciar també un diàleg entre catalans”.

"Si un practica el diàleg entre governs, també ho hauria de practicar entre catalans", ha sostingut Illa, després de la reunió que aquest dijous han mantingut al Palau de la Generalitat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre del ram, Félix Bolaños .

Pel dirigent socialista, el diàleg és el camí per resoldre els problemes a Catalunya , i per això faran "el possible per consolidar" aquesta via, també entre catalans.

I és que, segons Illa, el context social i econòmic actual obliga que s'hagi d'obrir aquest diàleg entre tots els partits catalans: “ Feijóo també hauria de fomentar el diàleg i que el seu partit formés part del diàleg a Catalunya ”, ha afegit.

Sobre el compromís aconseguit entre Vilagrà i Bolaños de desjudicialitzar el conflicte polític, ha defensat que “la millora de la manera de desjudicialitzar la política és fer política en majúscules”.

En preguntar-li per les declaracions del ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta , que s'ha obert que el secretari general de Junts, Jordi Turull, participi a la taula de diàleg, Illa ha defensat que "el diàleg entre governs ha de ser protagonitzat per membres dels dos governs".

"Si obríssim aquest diàleg entre catalans podrien anar representants d'aquests partits, i cada partit triaria els seus", ha recalcat.

Sobre que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, estigui a les portes que s'obri un judici oral per presumpte frau en 18 contractes menors quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, Illa ha assegurat que tothom té dret a la presumpció d'innocència, “però les institucions estan per sobre de tot”.

"El que ha guiat l'actuació de la nostra formació és posar les institucions per sobre de tot. I és el que cal fer a partir d'ara. Qui realment estima el seu país ajuda a preservar la dignitat de les institucions del seu país" , ha destacat.

Sobre si el PSC prendrà accions després que la majoria independentista acordés assumir les actes del vot delegat de l' exconseller Lluís Puig, ha assegurat que li agradaria que “tots pensessin primer en les institucions i després en els interessos personals o de partit”.