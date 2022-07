S'ha emplaçat a "ajustar l'eina" i refundar la marca, però no a Catalunya @ep

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha defensat que "el valor de la marca de Cs llençarà" a Catalunya , i ha afirmat que seria un error que la refundació del partit afectés la marca en territori català.

"Potser hi deu haver canvis a la marca, però a Catalunya hi ha molta estirada sentimental. Vam ser el veritable dic de contenció els dies del cop", ha sostingut Carrizosa aquest divendres a l' Escola d'Estiu de Societat Civil Catalana (SCC).

S'ha mostrat favorable a una refundació del partit després de la "gran patacada" a les eleccions generals del 2019, i ha defensat que l'espai polític que ocupa ara Cs existeix, per la qual cosa veu útil que hi hagi una formació així.

Carrizosa ha atribuït els resultats electorals que els seus votants són "molt crítics, són dels que menys s'adscriuen a uns colors, miren abans de votar", i també ha assegurat que hi havia molts apolítics, als quals els va doldre que el seu vot no servís perquè Cs governés, segons ell.

"Estem segurs que som l´eina que representa l´espai polític de molts espanyols. Tenim el deure d´ajustar l´eina", s´ha emplaçat.

A més, ha sostingut que a Catalunya el paper del PSC i el PP i és diferent del que tenen a nivell estatal, i ha criticat la manera com estan fent oposició al Govern els socialistes i que el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo , parli més "amb les classes acabalades" catalanes.

Ha afirmat que al PSC "tenen clares les estructures de poder i ells governaran amb ERC ", i ha lamentat que el nacionalisme està desanimat i cansat perquè no troba suport al Govern central, ha dit textualment.

Carrizosa ha vaticinat que no hi haurà eleccions anticipades a Catalunya perquè "l'argamassa que uneix millor l'independentisme són els càrrecs, el poder", per la qual cosa ha avisat que la legislatura serà duradora.

El dirigent taronja ha afirmat que el constitucionalisme ha d'aguantar, que la massa de votants no s'enfonsa i "intentar revertir això a mitjà-llarg termini", i ha reiterat que a curt termini no es pot per la falta d'ajuda del Govern central, segons ell.