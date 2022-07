L'autodeterminació s'abordarà més endavant perquè ara “l'Estat espanyol no reconeix aquest dret” | @ep

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha dit que espera que el diàleg que preveu l'acord aconseguit aquest divendres amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, doni pactes i “resultats polítics parcials que demostrin que hi ha voluntat de restablir la confiança "per part del Govern després de l'espionatge amb Pegasus ."

En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dissabte, ha explicat que en aquest procés el Govern té els objectius d'abordar "la resolució del conflicte polític amb l'autodeterminació i resoldre la repressió amb l'amnistia".

Ha detallat que primer s'abordarà "la desjudicialització" de la situació, un procés en què la Generalitat preveu trobar una solució per a les persones que es troben a l'estranger per casos relacionats amb l'1-O puguin tornar a Catalunya , i Vilagrà ha afegit que moltes són anònimes.

Preguntada per si s'abordarà l'autodeterminació, ha respost que aquesta carpeta es debatrà més endavant quan el procés de diàleg ja hagi donat alguns fruits, perquè diu que de moment "l' Estat espanyol no reconeix aquest dret".

Per Vilagrà , fins ara el diàleg amb el Govern "ha tingut pocs resultats, no ha estat profund ni equilibrat" i no ha arribat allà on volia el Govern , i creu que aquest juliol i aquesta tardor seran clau per avançar, amb un treball conjunt discret i profund.



D'altra banda, ha afirmat que és "públic i notori" que Junts no comparteix ni celebra el resultat de la reunió amb Bolaños divendres, i ha recordat que el pacte estableix que a la taula de diàleg només hi poden participar membres dels governs català i central.

Sobre si la Generalitat està disposada a modificar l'acord perquè hi puguin participar membres de Junts , com el secretari general del partit, Jordi Turull, ha reivindicat els "drets legítims" de dirigents independentistes com Turull o el líder d'ERC, Oriol Junqueras, de exercir política perquè així ho permeten els indults parcials que se'ls va concedir.



Per Vilagrà , aquest acord amb el Govern permetrà establir les bases per a la negociació i permetrà "tractar els temes polítics on toquen, no als tribunals" després de l'espionatge amb Pegasus .

I si bé adverteix que el Govern està “compromès” amb aquest procés de diàleg, ha avisat textualment que la Generalitat no donarà xecs en blanc i reclamarà resultats.