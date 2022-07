Demana a Aragonès una taula amb partits catalans com a "complement del diàleg amb el Govern" | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha destacat que l'acord metodològic aconseguit aquest divendres pel ministre per a la Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà , és un pas important i necessari per assolir “una Espanya i una Catalunya sense confrontació i amb concòrdia".

Així ho ha assegurat aquest dissabte durant la seva intervenció a la jornada de reflexió ' De l'acció global a l'acció local. Ciutats segures, ciutats cohesionades 'organitzada pel PSC i la Fundació Campalans , en què també ha participat Bolaños .

Si bé ha avisat que el procés de diàleg " no serà fàcil ni ràpid ", ha demanat apostar per la negociació per assolir --ha dit textualment-- la concòrdia, el retrobament i l'absència de confrontació, i ha assegurat que encara queden molts passos per fer en aquest sentit.

Ha considerat que la situació també s'ha d'abordar des del diàleg entre partits catalans, per això ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoqui una taula amb els grups amb representació al Parlament com a "complement del diàleg amb el Govern " ".

Illa també ha destacat l'"aposta del president del Govern, Pedro Sánchez , i els socialistes catalans pel diàleg", que creu que és l'únic instrument vàlid a les democràcies.



D'altra banda, ha defensat que les polítiques de seguretat s'han de reclamar i exercir perquè són iniciatives "d'esquerres, progressistes i socials perquè afecten la convivència" i blinden les llibertats dels ciutadans.

Ha considerat que els cossos i forces de seguretat necessiten dotar-se de més recursos per garantir-ne l'efectivitat, i ha celebrat que s'estigui treballant en aquest sentit a Catalunya.

Per a Illa , "hi ha un moment en què s'ha d'usar la força, i el monopoli de la força a les societats democràtiques, per sort, recau en els cossos i forces de seguretat", als quals ha traslladat el seu reconeixement i suport.

També ha considerat que l'ocupació és "un dissolvent de la convivència social", i ha demanat a la Generalitat que escolti i atengui els alcaldes catalans per abordar de manera conjunta els problemes i les peticions de la ciutadania.