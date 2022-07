Montero confirma el suport de Podem a Díaz: "És la nostra candidata" | @ep

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que Podem treballarà per ser "més fort" i aportar al procés que ha iniciat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb el seu projecte polític ' Sumar '.

"Yolanda és la nostra candidata", ha expressat en una entrevista amb el programa ' No és un dia qualsevol ' de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) , en què ha definit com una "bona notícia" el llançament de ' Sumar '.

Montero també ha advocat perquè l' Executiu estigui "a l'alçada" per mantenir la coalició i "continuar ampliant drets", tot això quan s'espera una comissió de seguiment de l'acord de coalició després de les tensions entre els socis per la despesa militar.

"Cometem errors i tenim diferències, és normal perquè som dues formacions polítiques diferents, però la diferència és que podem debatre i arribar a acords bons per a la gent", ha assenyalat també sobre això, per reivindicar la coalició com una "conquesta dels demòcrates ".

D'altra banda, la ministra d'Igualtat s'ha referit a la manifestació de l' Orgull 2022 , que se celebra aquest dissabte 9 de juliol, en què ha situat com a protagonistes les persones d'aquesta comunitat. La jornada, ha assenyalat, arriba amb dos avenços en drets, el "pas important" de la declaració per part del Tribunal Constitucional que tota discriminació contra les persones trans amb motiu de la seva identitat de gènere és il·legal, i la Llei Trans.

Sobre aquesta última, ha indicat que ha tingut en compte els informes que s'han emès, com el del Consell d'Estat , i ja ha incorporat "tot allò que pot modificar", però manté la seva "aposta clara".

"Reconèixer a les persones el dret a ser els qui són és un dret constitucional", ha remarcat la ministra, que també ha indicat que quan es reconeixen drets per a un col·lectiu es reforça la qualitat de la democràcia.

Alhora, ha dit que el moviment feminista "sempre ha tingut molt clar que ampliar drets és allò que necessiten les democràcies". "La lluita LGTBI i del feminisme van de bracet", ha defensat.

VIATGE A NOVA YORK

D'altra banda, Montero ha lamentat les crítiques pel viatge a Nova York desplegades per la dreta. S'hi ha referit com una forma de "violència política" i "contra les dones". Al respecte, ha advertit que aquesta violència ha acabat a l'Amèrica Llatina amb l'assassinat de líders polítiques.

Igualment, ha criticat que es fa servir "quan ets una dona jove que fa política feminista" i ha alertat que es tracta d'una estratègia que busca "destruir les persones que ocupen els lideratges" i tenir un "efecte disciplinador".

"És un viatge oficial. El Ministeri d'Igualtat viatja i fa la seva feina igual que altres ministeris", ha insistit també sobre això, per afegir que es nega a acceptar que la seva visita a Nova York es quedi només al "soroll i el selfie" ".

A més, la ministra d'Igualtat ha lamentat les manipulacions mediàtiques que ha patit recentment, les quals ha atribuït a la "intenció de danyar Podem ", si bé ha avisat que aquestes accions "danyen a la democràcia".

Entre les accions per danyar el seu partit, també ha apuntat als àudios de les converses entre l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i l'antic comissari José Manuel Villarejo , que revelen que es va intentar "destruir" la formació morada, com aquesta ha denunciat.

"Estudiarem possible mesures legals", ha garantit Montero . "És una vergonya democràtica que no es pot tornar a permetre al nostre país", ha sentenciat sobre això.