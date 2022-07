Considera que la Generalitat no està complint el finançament en matèria de seguretat | @ep

El primer tinent d´alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha considerat insuficient el reforç d´agents de Mossos d´Esquadra a Barcelona per part de la Generalitat per a aquest estiu, i critica que la resposta davant la delinqüència pel repunt del turisme hagi estat un reforç de "65 agents, que són 0,9 Mossos per barri".

Així ho ha dit aquest dissabte durant el tancament de la jornada de reflexió ' De l'acció global a l'acció local. Ciutats segures, ciutats cohesionades ' organitzada pel PSC i la Fundació Campalans , en què també ha participat l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón.

Ha considerat que la Generalitat no està complint amb el finançament en matèria de seguretat, i ha afegit que “quan el Govern hagi de donar explicacions sobre alguns números, també haurà de distribuir competències, i llavors el PSC donarà la cara i posarà mesures i recursos ".

Per a Collboni , la seguretat serà un tema clau a les properes eleccions municipals, i defensa que, des que va entrar al govern de Barcelona , el PSC ha fet "de la seguretat una prioritat" i ha complert el seu compromís electoral d'ampliar en 1.000 el nombre dagents de la Guàrdia Urbana.

Ha defensat que la política de seguretat és política social perquè permet que “les dones puguin caminar tranquil·lament pels carrers a qualsevol hora”, i que també significa posar-se al costat dels barris més vulnerables.