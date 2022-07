Ione Belarra, líder de Podem | @ep

La líder de Podem, Ione Belarra, ha advertit al PSOE que l' Executiu progressista "es juga" la reelecció en els propers Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i intentarà convèncer el seu soci que, per "cuidar la coalició", no fa falta més inversió militar sinó bolcar-se en mesures "valentes" contra la inflació.

"O fem uns pressupostos a l'alçada del que està exigint la ciutadania, l'espanyola, no el líder d'una altra potència, o els propers pressupostos els faran Feijóo i Abascal i, aquests sí, seran violència contra la majoria social del nostre país" , ha advertit la titular de Drets Socials.

D'altra banda, ha exhortat el seu soci que, juntament amb els aliats parlamentaris progressistes, adopti reformes legislatives per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segrestat "il·legítimament" per un PP que no renunciarà al control de l'organisme perquè la "dreta judicial" actuï contra les polítiques progressistes.

I és que la formació defensa en les últimes dates la proposta d'habilitar l'opció renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per majoria absoluta, en cas que no sigui possible per dos terços de la cambra, per superar aquest bloqueig.

Així ho ha traslladat durant la seva intervenció al Consell Ciutadà estatal de Podem per redoblar, abans del Debat de l'Estat de la Nació al Congrés , les prioritats de la seva organització de cara als futurs comptes públics.

Tot després d'una setmana on l'espai confederal ha demanat la convocatòria urgent de seguiment de l'acord de coalició per les diferències pel pressupost de Defensa i, en línia amb allò que s'ha manifestat dilluns, ha mostrat preocupació que Podem defensi en solitari les "senyes de identitat" progressistes que haurien de ser del conjunt de l' Executiu .

Durant el seu discurs, Belarra ha defensat davant dels seus coreligionaris que la "millor forma d'enfortir la democràcia i aspirar que sigui plena" és que l'actual Executiu "es consolidi i continuï governant", perquè és una "conquesta de l'esquerra".

Això sí, ha matisat que "cuidar la coalició i cuidar el que s'ha aconseguit" requereix "no equivocar el rumb", de manera que mantindran el seu paper d'"impulsar les mesures més ambicioses" del Govern.