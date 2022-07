Montero assegura que la Llei Trans i LGTBI "serà llei" abans que s'acabi l'any | @ep

La ministra d'Igualtat, Irene Montero , ha assegurat que la Llei Trans i LGTBI --que va ser aprovada el 27 de juny passat al Consell de Ministres -- "serà llei" abans que s'acabi aquest any 2022 i ha defensat que el col·lectiu no se sentirà "mai més" humiliat perquè hi haurà lleis i institucions que reconeguin els seus drets.

Així s'ha pronunciat la ministra als mitjans a la desfilada de l' Orgull 2022 que se celebra aquest dissabte a Madrid i en què ha agraït a "tots, totes i tots" per estar presents en aquest acte reivindicatiu.

"Som un país orgullós de la diversitat i de celebrar amb centenars de milers de persones la visibilitat d'aquesta diversitat", ha reclamat. Així mateix, ha enviat un missatge d'esperança al col·lectiu LGTBIQ+ i ha recalcat que "mai més" hi haurà "un país sense ells, sense i sense" i que tota la seva mobilització i la seva visibilitat estarà protegida per les institucions i lleis.

"Tota la seva empenta, totes les vegades que han posat el cos, que s'han sentit humiliat, ferits... això no passarà mai més i hi haurà lleis i institucions que siguin aquí per reconèixer tots els seus drets. Per tant, aquesta Llei Trans i LGTBI abans que s'acabi aquest any serà llei", ha sentenciat.