La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que "res no trencarà el Govern " de PSOE i Unides Podem , però ha reconegut que aquest no en té prou de gestionar, sinó que "li falta ànima".

Així ho ha manifestat en una entrevista amb el diari ' El País ' publicada aquest diumenge, en què ha asseverat que "no hi ha alternativa a la coalició progressista", si bé ha incidit que dins de l' Executiu hi ha diferències per abordar "de manera pausada", com és el cas del Pressupost i la despesa militar, cosa que ha creat tensió a l' Executiu .

Díaz ha assenyalat que "no es pot estar d'acord amb tot" al Govern i ha puntualitzat que ella no ho està amb alguna mesura econòmica, però més amb les mesures "que no es prenen". "En un país que té un enorme risc de concentració oligopòlica en dos sectors clau, el financer i l'energètic, m'hauria agradat que actuéssim més", ha detallat.

En aquest sentit, ha descartat que el nou pla de mesures anticrisi posés a punt del precipici a l' Executiu . Pel que fa a aquest paquet d'ajudes, ha admès també que no són tan valorades per la gent perquè el Govern "no ho està fent tan bé".

"Això és un problema del Govern (...). Aquest Govern ha fet coses que no s'havien fet mai, però no n'hi ha prou de gestionar. Dic sempre que a aquest Govern li falta ànima. I de vegades ens falten mesures felices. Si para tirar endavant el salari mínim triguem nou mesos, quan arriba, potser la mesura no és feliç. Si per avançar triguem tant...", ha postil·lat.

SUMAR PER CONSTRUIR

Díaz , que també ha admès haver patit "bastant" en el càrrec per tot allò que li ha costat tirar endavant algunes mesures, s'ha referit també al seu projecte polític, Sumar, el qual, ha precisat, "no és el mateix" que Podem .

" Podem neix de la impugnació i jo parteixo de la construcció", ha destacat, si bé ha puntualitzat que en el context en què va sorgir la formació "era normal que es fes ressò de la impugnació". "Ara és diferent", ha ressaltat.

Així mateix, ha agraït a Podem ia totes les formacions polítiques la seva ajuda per al llançament del projecte. En aquest sentit, ha afegit que no serà ella qui decideixi si compta amb Podem en el projecte, ja que, ha reiterat, es tracta d'un moviment ciutadans en què primarà la decisió de la ciutadania.

Igualment, ha recalcat que quan les tasques de disseny d'aquest projecte culminin, es decidirà si cal convertir-lo en un projecte electoral, però ella només serà "un engranatge més". "No m'he barallat mai per una llista electoral. Es farà col·lectiva, democràticament. Qui es vulgui presentar que es presenti i que la ciutadania voti", ha insistit sobre Sumar, que suposa per a ella "un pas important" a la seva vida.

Per acabar, Díaz ha criticat les actuacions en contra de Podem que han revelat els àudios de les converses entre l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i l'antic comissari José Manuel Villarejo.

"El PP ha de retre comptes del que ha fet a una formació política en democràcia i del que li ha fet als seus dirigents. La destrucció que ha patit Pablo Iglesias i la seva família no és coneguda mai al nostre país, ni m'atreveixo a dir que al món", ha advertit.

En aquest context, ha apel·lat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "depurar responsabilitats polítiques pel bé de la democràcia": "No n'hi ha prou de dir, com ens ha dit el senyor Feijóo, 'això ja va ser fa molts anys' ".

Finalment, ha retret a Feijóo la "visió catastrofista" que està donant sobre Espanya . A parer seu, aquesta visió d'una futura profunda crisi és "irresponsable i irreal".