Preveu tenir un avantprojecte de la nova llei de secrets oficials "molt avançat les properes setmanes" | @ep

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el Govern és "partidari" de reformar els delictes de rebel·lió i sedició però ha puntualitzat que en aquest moment no hi ha una majoria parlamentària per abordar aquesta reforma.

En una entrevista d'' El Periódico ' aquest diumenge, Bolaños ha explicat, preguntat per aquesta possible reforma, que volen que legislació penal espanyola "estigui homogeneïtzada amb la resta de legislacions penals" de l'entorn europeu.

Sobre la taula de diàleg, ha indicat que volen fer dues reunions des de començament d'any, però ha reclamat no posar terminis: "L'important és que seguim avançant, que hi hagi acords, que hi hagi diàleg, i quan tinguem contingut per a aquestes taules , les convocarem, les celebrarem i farem públics els acords perquè tota la ciutadania els conegui”.

El ministre ha demanat, en preguntar-li per quina serà la proposta política del Govern , anar pas a pas, després d'un conflicte en què "hi ha hagut molta tensió i moltes diferències", segons ell.

"Creiem que un referèndum només cronificaria el conflicte, i el que volem són solucions que siguin transversals, en què es pugui sentir còmoda una amplíssima majoria de la societat catalana", ha puntualitzat.

Per a Bolaños , la desjudicialització significa apostar per la política, ja que "quan la política es judicialitza, és veritat que no fa més que cronificar els conflictes".

En aquest sentit, ha apuntat que la desjudicialització "també és que es compleixi la llei i la Constitució , però sobretot és fer política útil, que és la que els ciutadans mereixen, arribar a acords", recordant que, als ulls, la judicialització de la política ha condicionat la vida i la societat catalana durant anys.



El ministre preveu tenir un avantprojecte de la llei de secrets oficials "molt avançat les properes setmanes", possiblement abans de l'aturada d'estiu, i sobre la reforma de la llei del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) , ha assegurat que s'està treballant al Ministeri de Defensa.

Preguntat sobre si ERC és novament soci preferent al Congrés , també per a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2023, Bolaños ha dit que el Govern ha de prendre les decisions i parlar amb els diferents grups per aconseguir suports: "Per millorar la vida de la gent, busquem suports sota les pedres, és clar que sí. Amb tots els grups, també amb ERC . Especialment amb ERC , amb la qual coincidim en aquesta visió progressista”.