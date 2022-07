Marta Rovira al Govern: "ERC ha acabat el crèdit polític i ja no fia" | @ep

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que no hi haurà desglaç fins que no hi hagi resultats de la mesa de negociació entre el Govern i la Generalitat i ha recordat que Esquerra “ha acabat el crèdit polític i ja no fia”.

En una entrevista d'' El Periódico ' aquest diumenge, Rovira ha avisat: “Ve una tardor complicada i estem disposats a negociar, però volem resultats visibles a la taula de negociació. Perquè aquest és el motiu pel qual recolzem la investidura de Pedro Sánchez ".

Ha insistit que " ERC no ha signat un xec en blanc amb Sánchez " i que no els serveix l'excusa que si no governa ell, vindran el PP i Vox.

"Si el Govern més progressista de la història no avança en les qüestions socials i en el conflicte català, quina diferència hi ha entre un Govern d'esquerres i un de PP-Vox ?", ha reflexionat.

Ha recalcat que no han baixat el to d'exigència pel cas conegut com a ' Catalangate ', i ha apostat per pressionar, políticament i judicialment: "Nosaltres farem del ' Catalangate ' una qüestió internacional".

Sense dirigir-se directament a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel seu cas de presumpte frau quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ja que ha dit que ella no li pot exigir res, Rovira ha declarat que si es trobés davant d'un cas similar "li demanaria a aquest abstracte president de la Cambra que fes un pas al costat mentre durés el procés judicial".