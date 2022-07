El president del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), saluda el Lehendakari Iñigo Urkullu (d), durant l'homenatge a Miguel Ángel Blanco, el 10 de juliol del 2022, a Ermua, | @ep

L'alcalde d'Ermua, Juan Carlos Abascal, ha advertit que "la pau i el respecte a la pluralitat estan en equilibris inestables" i ha alertat de l'"auge dels feixismes, populismes i nacionalismes retrògrads que fan fallida la convivència".

Ermua ha acollit aquest diumenge un acte de record al regidor del PP d?aquesta localitat biscaïna Miguel Ángel Blanco, amb motiu del 25è aniversari del seu segrest i assassinat a mans d?ETA.

L'homenatge, presidit pel rei Felip VI, ha comptat amb la presència, entre d'altres, del president del Govern, Pedro Sánchez, així com del lehendakari, Iñigo Urkullu, i la germana de l'edil i presidenta de la Fundació Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanc. Organitzat per l'Ajuntament de la localitat, la cita se celebra 25 anys després que l'edil popular, de 29 anys, fos segrestat per part d' ETA .

Abascal, que ha estat el primer a intervenir en l'acte d'homenatge, ha admès que no hi ha "prou reconeixements per rescabalar l'oblit i l'estigmatització" que van patir les famílies de Sotero Mazo, assassinat el 1980, i de Miguel Ángel Blanco, el 1997 .

"Una data trista per a la llibertat i democràcia i també per a l'esperança, ja que va servir per vèncer la por que havia envaït les nostres vides", ha afegit, alhora que ha agraït la presència del Rei Felip VI, igual que fa 25 anys .

En aquest context, ha convidat el Rei a treballar en l'impost de "teixir la llibertat i la igualtat" i ha reconegut també la valentia dels veïns d'Ermua fa 25 anys. "Mobilitzacions que no van sorgir per casualitat sinó que van ser liderades pel meu predecessor i una Corporació a la qual vull reconèixer la seva valentia", ha insistit.

Alhora, ha sostingut que cal "contribuir des de la memòria a la reparació del dany a les víctimes ia la construcció d´una societat basada en el respecte a la pluralitat".

"Volem retre homenatge a les víctimes i als que van participar en la defensa de la llibertat i la derrota d'ETA", ha expressat, per afegir que la banda "no va aconseguir arrabassar-nos la llibertat ni la dignitat".

Després de valorar les mobilitzacions de fa 25 anys, de "lluita", ha incidit que va suposar un punt d'inflexió en les lluita contra un terrorisme que tenia la ciutadania "paralitzats".

"A partir de llavors, les manifestacions contra ETA van créixer exponencialment... no estàvem disposats a mirar cap a una altra banda i es va trencar la lògica terrorista de generar por i paràlisi. Va ser el començament de l'esperança que podíem derrotar ETA", ha insistit.

El Rei Felip VI ha instat, en l'homenatge a Miguel Ángel Blanco, a "perseverar perquè allò viscut no caigui en l'oblit, perquè la unitat ens convoqui al voltant de la nostra història recent, perquè l'esperit d' Ermua ens recordi cada dia, el valor de la pau, de la vida, de la llibertat i de la democràcia”.

En la seva intervenció, Felip VI ha advertit que no es pot permetre "que hi hagi generacions que ignorin el que va passar en aquests dolorosos dies de la nostra història, que no sàpiguen com i per què va unir la nostra consciència col·lectiva, que desconeguin una cosa que també va contribuir a assentar la nostra convivència o el massiu moviment que hi va haver a Espanya després d'un assassinat que va marcar tant la nostra vida democràtica”.

Segons ha indicat, "aquests dies ens recorden també que hem de defensar, com un deure permanent, els drets dels quals van ser privats Miguel Ángel Blanco, Sotero Mazo i totes les víctimes del terrorisme: la vida, la llibertat i la dignitat" . "Com igualment és la nostra responsabilitat la defensa dels valors i principis en què es basa la nostra convivència democràtica", ha afegit.

El Rei ha reivindicat que les víctimes del terrorisme "dignifiquen la nostra democràcia". "El seu dolor i el de les seves famílies ens importa i ens fa referència. Per això mereixen permanentment el nostre respecte i la nostra màxima consideració", ha assenyalat.

En aquest marc, ha animat a "perseverar perquè allò viscut no caigui en l'oblit, perquè la unitat ens convoqui al voltant de mostra història recent, perquè l'esperit d'Ermua ens recordi cada dia, el valor de la pau, de la vida, de la llibertat i de la democràcia”.