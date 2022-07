Sobre reformar el delicte de sedició: "Hi ha qüestions més de voluntat política i d'altres que necessiten majories més àmplies" | @ep

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha demanat al Govern que impulsi "canvis legislatius significatius" les properes setmanes, després de la reunió de divendres passat amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

Ho ha apuntat aquest diumenge després de participar a l'acte 'Mulla't per l'esclerosi múltiple' celebrat al Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB), que també ha comptat amb el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

Preguntada les declaracions de Bolaños d'aquest diumenge a ' El Periódico ', en què ha apuntat que no hi ha una majoria parlamentària per reformar els delictes de rebel·lió i sedició, Vilagrà ha considerat que s'haurà de treballar molt a fons perquè “hi ha qüestions més de voluntat política i altres que necessiten majories més àmplies”.

I ha reiterat que ERC vol "fets i resultats" i que calen canvis importants en la legislació perquè, als seus ulls, Catalunya no es pot permetre seguir en aquesta situació, en referència als investigats en causes judicials i als càrrecs a l'estranger .



En aquesta línia, ha defensat que “ Catalunya no pot viure en repressió” i aposta per seguir negociant per trobar una solució al conflicte polític, en les seves paraules.

Preguntada per les declaracions a TV3 de la presidenta del Parlament, Laura Borràs , en què demana anul·lar l'article 25.4 del reglament que preveu suspendre un diputat quan se li obre judici oral per corrupció, i que podria servir per apartar-la davant la causa judicial , Vilagrà ha recordat que ERC sempre ha apostat "per la separació de poders".