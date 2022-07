El jutge del 'cas 3%' escolta aquesta setmana presumptes implicats en la trama de facturació falsa de Triacom | @ep

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, encarregat de la instrucció del conegut com a 'cas 3%' , prendrà declaració des d'aquest dimarts a diversos imputats per la seva presumpta implicació en la suposada trama de facturació falsa de la productora televisiva Triacom a la província de Lleida .

En una interlocutòria recollida per Europa Press , el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 va citar per al 12 de juliol a partir de les 10.00 hores Diego Garzón Uribe i els seus dos fills, Diego i David Garzón López. I dos dies més tard, a la mateixa hora, escoltarà Esteve Niubó Mir.

Santiago Pedraz, jutge del cas 3% | @ep

Tot i que estava previst que el mateix dia 14 també declarés Gonzalo Niubó, el jutge Pedraz va cancel·lar aquesta data i va traslladar la seva declaració al 6 de setembre que ve a partir de les 10.00 hores.

Segons el relat de la Fiscalia , tots ells, en dos esglaons diferents, haurien format una cadena de facturació falsa des de Triacom fins a ells. En el cas dels Garzón , i sempre segons el Ministeri Públic , tant el pare com els seus dos fills s'haurien dedicat a realitzar instal·lacions, derivant posteriorment els beneficis a CDC .

Es tracta d'unes declaracions que s'emmarquen en l'anomenada peça ' Triacom ', una de les línies de recerca de la causa on Pedraz intenta dilucidar si alts càrrecs de CDC , en connivència amb funcionaris i empresaris, “van posar en marxa una estructura per finançar il·legalment aquest partit polític de forma encoberta”.



D'acord amb el relat efectuat per l' anterior instructor, José de la Mata, els implicats en aquesta presumpta trama "alteraven tota mena de concursos públics amb la finalitat de 'dirigir''ls cap a les empreses dels empresaris connivents que, al seu torn, realitzaven 'donacions' a fundacions lligades a CDC ”.

De la Mata va indicar que Triacom podia estar implicada en el presumpte finançament il·legal de CDC encara que amb una operativa diferent. La seva "singularitat" radicaria que, en comptes de fer donacions a les fundacions, pagaria deutes contrets pel partit català amb altres empreses justificant-ho mitjançant factures falses.

José de la Mata, anterior instructor del cas | CGPJ

En concret, va observar que hauria saldat un deute contret amb CDC amb Hispart , especialitzat en producció audiovisual, per la campanya electoral del 2010. La quantitat abonada per Triacom per aquest concepte hauria estat d'uns 750.000 euros.

De la Mata va advertir llavors que Triacom també s'hauria fet servir per pagar despeses particulars de persones lligades directament o indirectament a CDC , entre les quals va esmentar l' expresident de la Diputació de Lleida Joan Reñé o la dona d'Oriol Pujol Ferrusola , un dels fills de l'expresident català Jordi Pujol.