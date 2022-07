Xavier Vendrell està ficat a tots els embolics econòmics independentistes/ @EP

La Guàrdia Civil en les seves escoltes a Xavier Vendrell va arribar a saber d'una operació que hauria permès a l'independentisme fer tota mena de transaccions financeres per la Unió Europea i fins i tot obrir oficines a territori nacional, gràcies a la compra d'un banc belga.

El 2015 ja es va descobrir informació que implicava ERC en la compra de Goffin Bank NV. Sembla que empresaris de l'òrbita del partit d'Oriol Junqueras van rebre un dossier amb instruccions per participar en l'adquisició de l'entitat financera. Aleshores no havia transcendit la participació en el pla d'una peça clau en el moviment independentista com Xavier Vendrell.

Cal recordar que Xavier Vendrell , membre d'ERC està investigat per delictes de malversació de cabals públics, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i suborn.

Segons informa El Confidencial aquest dilluns, el banc elegit va ser el Goffin Bank NV , implantat a Flandes. Els papers per a la suposada adquisició van ser localitzats per la Guàrdia Civil a l' operació Voloh, l'octubre del 2020, durant el registre de l'habitatge de Vendrell. Els documents es trobaven a la cartera oficial que va utilitzar el polític d'ERC durant la seva breu etapa com a conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, la primavera del 2006, del Govern tripartit de Pasqual Maragall.

Segons els investigadors de la Guàrdia Civil, el projecte per comprar el banc belga perseguia convèncer un grup d'empresaris i cooperatives de Catalunya perquè invertissin 10,8 milions d'euros en l'adquisició del 80% del seu accionariat. El pla d'adquisició s'havia de desenvolupar de manera progressiva entre el 2008 i el 2010, assenyala el projecte incautat al capitost de la trama Voloh.



La importància de Goffin Bank no rau en la mida del banc sinó que té una fitxa bancària europea, cosa que li permet actuar a tota la zona euro, amb capacitat per captar dipòsits i atorgar crèdits.