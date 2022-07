Aragonès i Sánchez es reuniran aquest divendres. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, fixada per a aquest divendres 15 de juliol "ha de ser un punt d'inflexió per poder avançar decididament en el procés de negociació per a la resolució del conflicte polític". "En aquestes circumstàncies és important que el procés de negociacions pugui avançar sent conscients que la confiança està absolutament minvada i per tant aquesta confiança ja no es té de sortida, sinó que s'haurà de construir sobre la base d'acords i avenços reals", ha subratllat en una entrevista a Onda Cero.

En aquesta línia, ha insistit que "la negociació és el camí, malgrat la complexitat" i ha dit discrepar absolutament amb la gestió del Govern sobre el cas Pegasus, lamentant manca de transparència i d'assumpció de responsabilitats . En aquesta línia, ha considerat que "no n'hi ha prou només amb insinuacions perquè un jutge autoritzi una vulneració de drets fonamentals com és la intervenció de les comunicacions".

De la mateixa manera, Aragonès s'ha mostrat partidari d'acabar amb "la repressió per poder tenir una negociació en igualtat de condicions, en igualtat d'armes", i perquè les negociacions siguin discretes i ha insistit a trobar "solucions polítiques i pacífiques" al conflicte català i ha dit acudir a la reunió amb el president del Govern per defensar l'autodeterminació, l'amnistia i la voluntat d'abordar-ho tot en un procés de negociació.