Catalunyapress jaimemiquel

Jaime Miquel, un valencià nascut a Madrid el 1959, és un guru demoscòpic que va desembarcar al nucli dur del president, Pedro Sánchez , de la mà d' Iván Redondo i és una peça clau al gabinet del president dirigit per Óscar López .

Miquel s'autodefineix així mateix com “un obrer de la dada” que amb mirada microscòpica sobre l'opinió pública es dedica a projectar “amb les dades que té què és el que ha de passar”. I des d'aquest ofici d'analista electoral format a la prestigiosa empresa enquestadora dels EUA Gallup amb formació en Geografia i Història, va atribuir al seu moment la bretxa generacional a la irrupció de Podem i Ciutadans perquè segons ell "els ciutadans socialitzats després de la Transició tenen preferència per forces emergents”.

El paper de Miquel, que té un mètode d'estimació del comportament electoral "únic" , és bàsic dins del departament d'Anàlisi i Estudis que dirigeix, Maria Ramos . Per a ell "tot aquell que no et diu què és el que va fer [a les urnes] i què és el que farà és un no informant, no un indecís".

La seva fama de bon professional l'ha portat a col·laborar en tasques d'assessorament amb diversos partits polítics: Compromís , Convergència i fins i tot la UPyD de Rosa Díez . Però va ser a Podem on va donar millors consells. I és que Miquel va ser el primer analista electoral que va predir l'esfondrament del bipartidisme, abans de les eleccions europees del 2014 i de la meteòrica irrupció dels morats.



Ara bé, el que no és gaire conegut entre la gent corrent és que el Miquel és partidari d'una consulta legal d'autodeterminació a Catalunya . De fet el 2017 va arribar afirmar públicament que "el procés sobiranista serà un dels factors principals de caiguda i destrucció de l´Espanya dels castells i l´inici d´un procés constituent "